Haberler
Ekonomi
Gümüş Fiyatı Artacak mı? Uzmanlardan Gümüş İçin Rekor Tahmin

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 11:21

Geçen seneden bu yana yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş sert düşüşlerle birlikte toparlanma eğilimine girdi. Haftayı yüzde 4.7’lik kazançla kapatan gümüş için tahminler art arda geldi. Dünyanın önde gelen bankaların analistleri gümüşün 2030 yılın sonuna kadar 100 dolara ulaşacağını öngördü.

Gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar?

Geçen senelerden bu yana yükselişini sürdüren gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altını tahtından etmesi beklenen gümüşün ne kadar olacağı merak ediliyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe 72,46 dolarla başlayan gümüş 103 TL’den alıcı buluyor. 

Haftayı yüzde 4.7’lik kazançla kapatan gümüş için yeni tahminler de art arda sıralandı.

Uzmanlardan gümüş için yeni tahmin.

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları BlackRock ve JPMorgan analistleri gümüşle ilgili tahminlerini paylaştı. Gümüşün 2026 sonuna kadar 80 doları aşacağını öngören analistle 2030 yılına kadar 100 dolara ulaşacağını belirtti. 

Analistlere göre gümüşte oynaklık ve fiyat değişkenliği yaşanabilir. Yatırımcılara uyarıda bulunan analistler, sepetin çeşitlendirilmesine dikkat çekti. 

Uzmanlar, gümüşün ons başına bin dolara ulaşmasının düşük ihtimal olduğunu ifade etti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
