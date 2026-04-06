Gümüş Fiyatı Artacak mı? Uzmanlardan Gümüş İçin Rekor Tahmin

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları BlackRock ve JPMorgan analistleri gümüşle ilgili tahminlerini paylaştı. Gümüşün 2026 sonuna kadar 80 doları aşacağını öngören analistle 2030 yılına kadar 100 dolara ulaşacağını belirtti.

Analistlere göre gümüşte oynaklık ve fiyat değişkenliği yaşanabilir. Yatırımcılara uyarıda bulunan analistler, sepetin çeşitlendirilmesine dikkat çekti.

Uzmanlar, gümüşün ons başına bin dolara ulaşmasının düşük ihtimal olduğunu ifade etti.