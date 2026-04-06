Binlerce Hobi Bahçesinin "Acil" Koduyla Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi

Son olarak geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile hobi bahçelerinin yıkımına başlanacağı iddia edilmişti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen bazı isimler, mevcut hobi bahçeleri için imar affının çıkarılabileceğini iddia ederken, vatandaşlar ise hobi bahçelerinin kanunsuz olduğunu savunuyor.

Tarım arazilerine hobi bahçesi kisvesi altında havuzlu villaların yapıldığı iddia ediliyordu.

X’teki “İnşaat Doktoru” isimli hesap, hobi bahçeleri tartışmalarının başlamasıyla birlikte bir satış sitesinde binlerce yeni hobi bahçesi için ilan açıldığını iddia etti. Paylaşıma göre binlerce vatandaş, yıkım ve ceza iddiaları sonrasında hobi bahçelerini “acil” koduyla satışa çıkardı.