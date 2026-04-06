Haberler
Ekonomi
Binlerce Hobi Bahçesinin "Acil" Koduyla Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 09:40

Türkiye’de son günlerde hobi bahçeleri tartışmaları yaşanıyor. Yeni yönetmelikle hobi bahçelerinin yıkılacağı ve izinsiz olarak yapılan bahçeler için ciddi cezalar kesileceği iddia ediliyordu. X’te “İnşaat Doktoru” isimli hesap, hobi bahçeleri tartışmaları yaşanırken birçok kişinin hobi bahçesini “acil” koduyla satışa çıkardığını iddia etti. Paylaşıma göre bir satış sitesinde 5 binden fazla hobi bahçesi satışa çıkarılmış.

Hobi bahçeleri tartışması son günlerde Türkiye’nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile hobi bahçelerinin yıkımına başlanacağı iddia edilmişti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen bazı isimler, mevcut hobi bahçeleri için imar affının çıkarılabileceğini iddia ederken, vatandaşlar ise hobi bahçelerinin kanunsuz olduğunu savunuyor.

Tarım arazilerine hobi bahçesi kisvesi altında havuzlu villaların yapıldığı iddia ediliyordu.

X’teki “İnşaat Doktoru” isimli hesap, hobi bahçeleri tartışmalarının başlamasıyla birlikte bir satış sitesinde binlerce yeni hobi bahçesi için ilan açıldığını iddia etti. Paylaşıma göre binlerce vatandaş, yıkım ve ceza iddiaları sonrasında hobi bahçelerini “acil” koduyla satışa çıkardı.

“İnşaat Doktoru” isimli hesabın paylaşımı
'Hobi bahçelerine yıkım kararı sonrasında pek çok kişi mülklerini acil satılık kodu ile ilana çıkardı

Şu anda 5600’den fazla ilan açılmış durumda.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
