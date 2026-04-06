Trump, İran’a Verdiği Süreyi Uzattı: Altın Fiyatları Toparlanmaya Çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a süre vermesi ve “Çok sert vuracağız” açıklaması piyasaları hareketlendirmişti. Uluslararası piyasaların kapalı olduğu geçtiğimiz cuma günü toparlanmaya başlayan altın, yeni haftaya da dengeli girdi. Piyasalar, Trump’ın İran’a verdiği süreyi uzatmasıyla derin bir nefes aldı. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk saatlerinde 4 bin 683 dolar olarak değerlenirken, Türkiye’de gram altının fiyatı ise 6 bin 696 lira oldu.