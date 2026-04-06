article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Trump, İran’a Verdiği Süreyi Uzattı: Altın Fiyatları Toparlanmaya Çalışıyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 08:31

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a süre vermesi ve “Çok sert vuracağız” açıklaması piyasaları hareketlendirmişti. Uluslararası piyasaların kapalı olduğu geçtiğimiz cuma günü toparlanmaya başlayan altın, yeni haftaya da dengeli girdi. Piyasalar, Trump’ın İran’a verdiği süreyi uzatmasıyla derin bir nefes aldı. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk saatlerinde 4 bin 683 dolar olarak değerlenirken, Türkiye’de gram altının fiyatı ise 6 bin 696 lira oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6 Nisan Pazartesi altın fiyatları: Altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 696 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 186 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22 bin 371 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 44 bin 404 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 671 dolar

Altın yatırımcısının gözü kulağı Orta Doğu’da!

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrasında akaryakıtta yaşananlar dünyayı krize sokmuş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı açmaya çağırmış ve açmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarını söylemişti. Trump, İran’a verdiği sürenin dolmasına yakın süreyi yeniden uzattı. Trump’ın açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın