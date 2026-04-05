İran'a 48 Saat Verdiğini Söyleyen Trump Süreyi Yine Uzattı

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemi geçişine açması için tanınan süreyi yarından itibaren 8 Nisan’a kadar uzattığını bildirdi.

Daha önce boğazın 48 saat içinde açılmaması halinde İran’ı tehdit eden Trump, son paylaşımında son tarihi ABD Doğu Yakası saatiyle salı günü 20.00 (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00) olarak açıkladı.