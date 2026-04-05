İran'a 48 Saat Verdiğini Söyleyen Trump Süreyi Yine Uzattı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 23:54

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemi geçişine açması için tanınan süreyi yarından itibaren 8 Nisan’a kadar uzattığını bildirdi.

Daha önce boğazın 48 saat içinde açılmaması halinde İran’ı tehdit eden Trump, son paylaşımında son tarihi ABD Doğu Yakası saatiyle salı günü 20.00 (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00) olarak açıkladı.

İfadeleri sertleşti.

Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında sert tonunu sürdürürken, süre uzatma kararını İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli şekilde kurtarılmasının ardından duyurdu.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda söz konusu askeri müdahaleyi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak tanımlayarak, ikinci pilotun da kurtarıldığını açıklamıştı.

Tehditlerini süre uzatarak devam etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
