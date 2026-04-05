Yapay Zekaya Yazdırılan Dilekçelerde İnsanları Bekleyen Tehlike Ne?

Yapay Zekaya Yazdırılan Dilekçelerde İnsanları Bekleyen Tehlike Ne?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.04.2026 - 19:34

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zeka kullanılarak hazırlanan hukuki dilekçelerin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Topuzoğlu’na göre, yeterli hukuki bilgiye sahip olmayan kişilerin yapay zekaya başvurması, hatalı yönlendirmelere neden olabilir ve bu durum cezaların artmasına yol açabilir.

Yapay zeka olmayan kanunları var gibi gösterebilir.

Yapay zeka olmayan kanunları var gibi gösterebilir.

Yapay zekanın yeterli bilgiye sahip olmayan kişileri hatalı yönlendirebileceğini belirten Hakan Topuzoğlu, bu teknolojinin farklı alanlarda olduğu gibi hukukta da kullanılmaya çalışıldığını ifade etti. Avukatların yanı sıra dava sürecindeki kişilerin de yapay zekadan yararlandığını söyleyen Topuzoğlu, dilekçe yazımı konusunda yaygın bir algıya dikkat çekti.

Birçok kişinin yapay zekaya her konuda dilekçe hazırlatabileceğini düşündüğünü dile getiren Topuzoğlu, bunun mümkün olmakla birlikte riskler barındırdığını vurguladı. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması halinde yapay zekanın yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini, var olmayan yasa veya kararları mevcutmuş gibi sunarak hatalı metinler oluşturabileceğini belirtti. Bu tür durumların ise kişileri hukuki açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti.

ABD'de bu sebeple normalden 14 kat fazla ceza verildi.

ABD'de bu sebeple normalden 14 kat fazla ceza verildi.

Hakan Topuzoğlu, konuya ilişkin bir örnek vererek yapay zekâ destekli dilekçelerin risklerine dikkat çekti. Topuzoğlu, ABD’de yaşanan bir davada, yapay zekâ ile hazırlanan dilekçedeki usul ve içerik hataları nedeniyle verilen cezanın normalin yaklaşık 14 katına çıktığını ifade etti. Bu örneğin, yapay zekâ kullanımının hukuki süreçlerde dikkatli ve bilinçli şekilde ele alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Yargı bu durumu "suistimal" olarak görebilir.

Yargı bu durumu "suistimal" olarak görebilir.

Hakan Topuzoğlu, hukuk sisteminin hatalı veya yanıltıcı başvuruları suistimal olarak değerlendirebileceğini ve bunun cezalarda artışa yol açabileceğini belirtti. Topuzoğlu, yapay zekâ ile hazırlanan içeriklerde yanlış yönlendirmeler ya da gerçekte var olmayan kararların varmış gibi sunulmasının, hukuk sistemi tarafından olumsuz karşılanabileceğini ifade ederek, bu tür durumlarda daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceğini vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
