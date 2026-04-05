Yapay Zekaya Yazdırılan Dilekçelerde İnsanları Bekleyen Tehlike Ne?

Yapay zekanın yeterli bilgiye sahip olmayan kişileri hatalı yönlendirebileceğini belirten Hakan Topuzoğlu, bu teknolojinin farklı alanlarda olduğu gibi hukukta da kullanılmaya çalışıldığını ifade etti. Avukatların yanı sıra dava sürecindeki kişilerin de yapay zekadan yararlandığını söyleyen Topuzoğlu, dilekçe yazımı konusunda yaygın bir algıya dikkat çekti.

Birçok kişinin yapay zekaya her konuda dilekçe hazırlatabileceğini düşündüğünü dile getiren Topuzoğlu, bunun mümkün olmakla birlikte riskler barındırdığını vurguladı. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması halinde yapay zekanın yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini, var olmayan yasa veya kararları mevcutmuş gibi sunarak hatalı metinler oluşturabileceğini belirtti. Bu tür durumların ise kişileri hukuki açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti.