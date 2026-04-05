Zirveyi Yakından İlgilendiren Maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ağırlıyor (Canlı)

Zirveyi Yakından İlgilendiren Maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ağırlıyor (Canlı)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 19:02

Ligdeki derbi haftasında ilk maçın galibi Trabzonspor oldu. Galatasaray'ın puan kaybının ardından Fenerbahçe için Beşiktaş derbisi bir kat daha fazla anlam kazandı. 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini canlı olarak sayfamızda aktarıyoruz.

Maç heyecanı dakika dakika bu sayfada...

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Maçta ilk düdük çaldı!

Maçta ilk düdük çaldı!

İlk tehlike 30.saniyede geldi.

İlk tehlike 30.saniyede geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yaptığ santradan aldığı topla rakip kaleye gitti. Fenerbahçe ilk atakta gole çok yaklaştı. Nene'nin vuruşu az farkla auta gitti.

Beşiktaş 10.dakikada gole yaklaştı.

Beşiktaş 10.dakikada gole yaklaştı.

Beşiktaş 10.dakikada Oh ve Cerny ile gole yaklaştı. Önce Oh'un kafa vuruşunda Ederson başarılıydı. Ardından Cerny'nin şutunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

24.dakikada sakatlanan Asensio yerini Fred'e bıraktı. 

25.dakikada ise Talisca'nın frikiğini Ersin kornere çeldi.

39'da Orkun gole yaklaştı.

39'da Orkun gole yaklaştı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Bu sert şutu Ederson uzandı ve kornere çeldi.

İlk devre tamamlandı.

İlk devre tamamlandı.

İlk 45 dakikada karşılıklı etkili pozisyonlar yakalasalar da iki takım da aradığı golü bulamadı ve devre 0-0 tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya zorunlu değişiklikle başlıyor.

Beşiktaş ikinci yarıya zorunlu değişiklikle başlıyor.

Beşiktaş'ta Murillo kafa travması nedeniyle hastaneye kontrole götürülüyor. Yıldız oyuncu yerine sahaya Gökhan Sazdağı dahil oldu.

İlk gol geldi ancak VAR'dan döndü

İlk gol geldi ancak VAR'dan döndü

Fenerbahçe ikinci yarının başında golle buluştu. Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı gol VAR'dan döndü. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

60.dakikada ise Sidiki Cherif'in şutunda Ersin müdahale etti savunma uzaklaştırdı.

Süre daralıyor, Fenerbahçe kaleci Ersin'i geçemiyor.

Süre daralıyor, Fenerbahçe kaleci Ersin'i geçemiyor.

74.dakikada Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda Ersin Destanoğlu'na takıldı.

84.dakikada bir kez daha Ersin kalesinde devleşti. Sidiki Cherif'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş Ersin'in ayaklarına çarpıp kornere çıktı.

Hakem +8 dakika verdi.

90+5'te Yasin Kol penaltı kararı verdi. 

90+11'de Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
