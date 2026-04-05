Binlerce Ürün Denetimden Geçti, Milyonlarca Ceza Yazıldı, Bazıları Toplatıldı

Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, çocuk bakım ürünleri ve mobilya gibi ürün gruplarına yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde geçen yıl 6 bin 189 parti ürün incelendi. Bu denetimlerde 50 parti ürün güvensiz, 121 parti ürün ise mevzuata aykırı bulundu.

Bu yılın ilk üç ayında ise 2 bin 104 parti ürün denetlenirken, 9 parti üründe güvensizlik, 21 parti üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Ürün güvenliği kapsamında yapılan denetimler sonucunda geçen yıl toplam 48,6 milyon lira, bu yılın ilk üç ayında ise 4,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca mevzuata aykırı ve riskli olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlandı, kamuoyu da bu ürünlere ilişkin bilgilendirildi.