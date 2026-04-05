Binlerce Ürün Denetimden Geçti, Milyonlarca Ceza Yazıldı, Bazıları Toplatıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 17:49

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında; özellikle çocuk ürünleri, oyuncak, kırtasiye ve mobilya gruplarında yapılan incelemelerde, yılın ilk üç ayında toplam 4,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

6.189 ürün denetimden geçirildi.

Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, çocuk bakım ürünleri ve mobilya gibi ürün gruplarına yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde geçen yıl 6 bin 189 parti ürün incelendi. Bu denetimlerde 50 parti ürün güvensiz, 121 parti ürün ise mevzuata aykırı bulundu.

Bu yılın ilk üç ayında ise 2 bin 104 parti ürün denetlenirken, 9 parti üründe güvensizlik, 21 parti üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Ürün güvenliği kapsamında yapılan denetimler sonucunda geçen yıl toplam 48,6 milyon lira, bu yılın ilk üç ayında ise 4,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca mevzuata aykırı ve riskli olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlandı, kamuoyu da bu ürünlere ilişkin bilgilendirildi.

Güvensiz 10 üründen 6'sı çocuklarla ilgili.

Bu kapsamda, Türkiye’de piyasa gözetimi ve denetimi yürüten yetkili kurumların güvensiz bulduğu ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Platformda yer alan bildirimler yalnızca ilgili ürüne dair tespiti kapsarken, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin genel bir değerlendirme içermiyor.

Tüketiciler, “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresi üzerinden bu ürünleri inceleyerek neden güvensiz sayıldıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.

Son paylaşılan bildirimlerde özellikle çocuklara yönelik ürünlerin öne çıkması dikkat çekiyor. GÜBİS’teki son 10 bildirimin 6’sını; boya kalemleri ve boya malzemeleri, çocuk giyim ürünleri, pelüş oyuncaklar ve parmak boyalar oluşturdu. Çocuk ürünlerini ise mobilya ve lavabo açıcı kategorilerindeki ürünler izledi.

Oyuncaklara CE işaretine dikkat edilmeli.

Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, taşıdıkları riskler ve olası tehlikeler nedeniyle daha hassas değerlendirilmesi gereken gruplar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı da bu nedenle tüketicilere alışveriş sırasında belirli kriterlere dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu çerçevede, satın alınan ürünlerin ambalaj bilgilerinin mutlaka incelenmesi gerekiyor. Özellikle oyuncak seçiminde CE işareti taşıyan ürünlerin tercih edilmesi, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun ürünlerin seçilmesi ve ürün üzerindeki yaş uyarılarının dikkate alınması önem taşıyor.

Ayrıca keskin kenarlara sahip, küçük parçalar içeren ya da parmak sıkışmasına yol açabilecek mekanizmalar barındıran oyuncaklar konusunda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
