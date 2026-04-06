Çarşamba Gününe Dikkat! Kar Yağışı Geri Dönüyor: Meteoroloji 11 Şehir İçin Uyarı Yaptı

Çarşamba Gününe Dikkat! Kar Yağışı Geri Dönüyor: Meteoroloji 11 Şehir İçin Uyarı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 07:48

Türkiye genelinde kısa süreli mola veren yağışlı hava, hafta ortasından itibaren etkisini artırarak geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre çarşamba gününden itibaren ülke genelinde sağanak yağışlar hakim olurken, aralarında Erzurum ve Sivas'ın da bulunduğu 11 ilde kar yağışı bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, verilen kısa bir molanın ardından yerini yeniden yağışlı bir sisteme bırakıyor.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, verilen kısa bir molanın ardından yerini yeniden yağışlı bir sisteme bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre, hafta ortasından itibaren Türkiye’nin neredeyse tamamı sağanak ve kar yağışının etkisi altına girecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek.

Bugün itibarıyla Ege’den Doğu Anadolu’ya, Akdeniz’den Güneydoğu’ya kadar geniş bir hat üzerinde sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Uşak, Aydın, Konya, Sivas ve Şırnak gibi illerde gökyüzü bulutlu ve yağmurlu bir seyir izlerken, Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Mevcut sıcaklıklar mevsim standartlarında seyretse de yaklaşan yeni dalga ile birlikte dengelerin değişmesi bekleniyor.

Asıl hareketlilik ise çarşamba günü başlıyor.

Asıl hareketlilik ise çarşamba günü başlıyor.

Trakya bölgesi dışındaki tüm şehirlerde sağanak yağmurun etkili olacağı bu süreçte, dondurucu hava da bazı illeri vuracak. Çarşamba günü Erzurum ile Ardahan'da başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günleri ise Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya da yayılacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarına bakıldığında; İstanbul 16, İzmir 19, Ankara 16 ve Adana 20 derece civarında seyrederken, Erzurum ve Kars gibi kar beklenen bölgelerde termometrelerin en düşük seviyelerde kalması öngörülüyor. Vatandaşların hafta ortasından itibaren ani sıcaklık düşüşlerine ve yoğun yağışlara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
