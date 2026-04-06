Çarşamba Gününe Dikkat! Kar Yağışı Geri Dönüyor: Meteoroloji 11 Şehir İçin Uyarı Yaptı

Trakya bölgesi dışındaki tüm şehirlerde sağanak yağmurun etkili olacağı bu süreçte, dondurucu hava da bazı illeri vuracak. Çarşamba günü Erzurum ile Ardahan'da başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günleri ise Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya da yayılacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarına bakıldığında; İstanbul 16, İzmir 19, Ankara 16 ve Adana 20 derece civarında seyrederken, Erzurum ve Kars gibi kar beklenen bölgelerde termometrelerin en düşük seviyelerde kalması öngörülüyor. Vatandaşların hafta ortasından itibaren ani sıcaklık düşüşlerine ve yoğun yağışlara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.