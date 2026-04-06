SGK’dan Büyük Temizlik! 245 bin Kişinin Sigortası İptal Edildi: Emeklilik de İptal Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 07:26

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zeka destekli yeni denetim modeliyle sahte sigortalılığa savaş açtı. Türkiye genelinde 245 bin kişiyi yakından ilgilendiren incelemeler sonucunda, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilenlerin emekli aylıkları kesilirken, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor.

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, son yılların en kapsamlı denetim ağını devreye alarak kayıt dışı istihdam ve usulsüz sigortalılık işlemlerine karşı büyük bir takip başlattı.

Özellikle 'bir yerde sigortalı görüneyim, primim dolsun' diyerek gerçekte çalışmadığı halde kağıt üzerinde çalışan gösterilen binlerce kişi, SGK’nın gelişmiş algoritmalı dijital takibine takıldı. Yapay zeka destekli sistemlerle milyonlarca veriyi süzgeçten geçiren kurum, saha ekiplerinin fiziksel kontrolleriyle de usulsüzlükleri belgeleyerek ağır yaptırımları uygulamaya koydu. Bu denetimlerin merkezinde, sahte sigortalılık yoluyla haksız yere emeklilik hakkı kazanmaya çalışan yaklaşık 245 bin kişi bulunuyor. 

Konuyla ilgili güncel gelişmeleri paylaşan İsa Karakaş, kurumun veri tabanı üzerinden yaptığı nokta atışı tespitlerle bu kişilerin tek tek belirlendiğini ifade etti. Tespit edilen usulsüzlükler sonucunda, sahte olduğu anlaşılan sigorta primleri iptal edilirken, bu primlerle bağlanan emekli maaşları da tamamen kesiliyor. Ayrıca, geçmişe dönük ödenen tüm maaşlar ve sağlık giderleri yasal faiziyle birlikte kişilerden geri tahsil ediliyor.

İşte İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki yazısından bir bölüm:

'Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.

Unutulmamalıdır ki; SGK, özel sigorta değildir. Yasal şartlar geçekleşmeden prim ve belgeler verilmiş olsa bile 4/1-a (SSK) sigortalılığı mümkün değildir. Keza SGK mevzuatı uyarınca sigortalılık bir 'hak' olduğu kadar, bir işverene bağımlı, ücret karşılığı ve fiilen gerçek çalışma şartlarına bağlıdır. Bu şartların biri bile eksikse, o sigortalılık SGK nezdinde yok hükmündedir.

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” ile hata payını neredeyse sıfıra kadar indirdi. Sistem nasıl işliyor?

  • Devasa Veri Taraması: 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri büyüteç altına alındı.

  • Akıllı Algoritmalar: 100’e yakın parametre (prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı, iş kolu uyumu vb.) kullanılarak 'sahte olma ihtimali yüksek' iş yerleri anlık olarak listeleniyor.

  • Hızlı Müdahale: Eskiden bin günden fazla süren tespit süreleri, dijital takip sayesinde 360 günün altına çekildi. Bu sayede hem vatandaşın daha fazla mağdur olması engelleniyor hem de kamu zararı büyümeden önleniyor.

Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu tescillendi.

  • 15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi.

  • 16. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı.

  • Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda.

Sahte sigorta yaptırmanın faturası sadece sigortanın silinmesiyle bitmiyor. Süreç şu şekilde işliyor:

  • Kodlama: Şüpheli iş yerlerine '1' veya 'T' kodları konularak hizmet bildirimleri durduruluyor.

  • Maaş İadesi: Eğer kişi sahte hizmetlerle emekli olmuşsa, bağlanan maaşlar kesiliyor ve bugüne kadar ödenen tüm tutarlar gecikme zammı ve faiziyle geri isteniyor.

  • Sağlık Giderleri: Kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının o dönemde yaptığı tüm hastane ve ilaç masrafları kişiden tahsil ediliyor.

  • Adli Süreç: Hem sahte sigortalılar hem de bu tezgâhı kuranlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

SGK emekliliği yasaya dayalıdır. Yasal şartlara uymadan birilerine para vererek veya bir tanıdığın yanında 'hatır için' çalışıyor görünmek, sadece kâğıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesi hüsrandır. SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar. Geleceğinizi ipotek altına almayın; gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmayan hiçbir sigorta priminin size huzurlu bir emeklilik sağlamayacağını unutmayın.'

İSA KARAKAŞ'IN TÜRKİYE GAZETESİNDEKİ YAZISININ TAMAMI

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
