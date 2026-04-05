İslam Memiş Altın İçin Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 16:27

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Rekor düşüşlerle birlikte rekor yükselişler yaşayan altın için gözler uzman yorumlarında. Vatandaşlar 'Altın yükselecek mi? Altın ne zaman yükselecek?' sorusunun yanıtlarını araştırırken Finans Analisti İslam Memiş'ten açıklama geldi. Altın fiyatlarını yorumlayan İslam Memiş, gram altında 10 bin TL beklentisinin devam ettiği belirtti. Altının yükselişiyle ilgili tarih veren Memiş, yıl sonuna işaret etti.

İslam Memiş, "Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunun altını çizen Memiş, her ay yükseliş ve düşüşün olacağını belirtti. 

İslam Memiş, 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' sorusunu merak eden vatandaşlar için şu uyarıda bulundu:

'Altın ve gümüş yatırımcısına aynı kripto yatırımcılar gibi top gibi oynayacaklar. Aynı kaderi yaşatacaklar. Her ay yıl sonuna kadar ciddi bir manipülasyon piyasası olacak. Daha ilk çeyreği geride bıraktık. Daha 3 aylık bir senaryo. Ocak ayında köpük fiyatlamalar gördük. 5.600 dolar gördük. Şubat ayında biraz daha stabil bir süreç gördük. Mart ayında da dip seviyeler gördük. Bakın ne kadar büyük bir zikzak çizen bir piyasa var karşımızda. Ama bitmedi. Devamı gelecek. Yıl sonuna kadar bu zikzaklar devam edecek. Bu manipülasyon piyasası devam edecek. 

Yıl sonuna kadar düştü mü yükseldi mi diye bir şey yok. Yıl sonuna kadar her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendir. İhtiyacın olmadan da satma. Taktik bu.'

Gram altın 10 bin TL olacak mı? İslam Memiş yıl sonunu işaret etti.

Altın fiyatlarının yükselişine değinen İslam Memiş, gram altında 10 bin TL tahminini koruduğunu dile getirdi. Yıl sonunda gram altının 10 bin lirayı göreceğini beklediğini ifade eden Memiş, 'Bu yılla alakalı yıl sonuna kadar 5 bin 880-6.000 dolar seviyesi ile alakalı ons altın tarafında 10.000 lira seviyesi ile alakalı gram altın TL fiyatında öngörülerim tekrar geçerli' dedi. 

Altın fiyatlarıyla ilgili beklediği tarihi açıklayan İslam Memiş, Haziran ayına kadar olan döneme dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Mart ayında 48 yılın en sert düşüşlerini gördük; haftalık ve aylık bazda ciddi değer kayıpları yaşandı. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyrekte ise yeniden bir toparlanma bekliyoruz.' 

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
