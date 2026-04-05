İslam Memiş Altın İçin Tarihi Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunun altını çizen Memiş, her ay yükseliş ve düşüşün olacağını belirtti.

İslam Memiş, 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' sorusunu merak eden vatandaşlar için şu uyarıda bulundu:

'Altın ve gümüş yatırımcısına aynı kripto yatırımcılar gibi top gibi oynayacaklar. Aynı kaderi yaşatacaklar. Her ay yıl sonuna kadar ciddi bir manipülasyon piyasası olacak. Daha ilk çeyreği geride bıraktık. Daha 3 aylık bir senaryo. Ocak ayında köpük fiyatlamalar gördük. 5.600 dolar gördük. Şubat ayında biraz daha stabil bir süreç gördük. Mart ayında da dip seviyeler gördük. Bakın ne kadar büyük bir zikzak çizen bir piyasa var karşımızda. Ama bitmedi. Devamı gelecek. Yıl sonuna kadar bu zikzaklar devam edecek. Bu manipülasyon piyasası devam edecek.

Yıl sonuna kadar düştü mü yükseldi mi diye bir şey yok. Yıl sonuna kadar her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendir. İhtiyacın olmadan da satma. Taktik bu.'