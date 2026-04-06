Yine Zam Yine Zam! Benzin ve Motorine Büyük Zam Bu Gece Yapılacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 09:06

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını vurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yansıtılırken, benzinde de fiyatlar yukarı yönlü güncelleniyor. Eşel mobil sistemi sayesinde benzindeki artışın bir kısmı pompaya sınırlı yansıyacak.

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de akaryakıt ürünlerine dev bir zam dalgasını beraberinde getirdi.

Bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifeyle birlikte motorinin litre fiyatına 7,67 TL tutarında, tarihi bir rekor olarak nitelendirilen artış yapılacak. Benzin grubunda ise 2,29 TL’lik bir yükseliş öngörülürken, devam eden eşel mobil uygulaması sayesinde bu artışın sadece 57 kuruşluk kısmı vatandaşa yansıyacak.

Yeni zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları illere göre farklılık gösteren yüksek seviyelere ulaşacak. İstanbul'da motorinin litresinin 85,14 TL’ye çıkması beklenirken; Ankara'da 86,27 TL, İzmir'de 86,54 TL ve Doğu illerinde ise yaklaşık 88 TL seviyelerinden satılması öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise benzer bir tablo hakim. Yeni güncellemeyle benzinin litresi İstanbul'da 63,17 TL, Ankara'da 64,14 TL, İzmir'de 64,42 TL ve Doğu bölgelerinde 65,77 TL bandına yükselecek. Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar, bu gece yarısından sonra yeni rakamlarla güncellenecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
