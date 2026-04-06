Yine Zam Yine Zam! Benzin ve Motorine Büyük Zam Bu Gece Yapılacak

Bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifeyle birlikte motorinin litre fiyatına 7,67 TL tutarında, tarihi bir rekor olarak nitelendirilen artış yapılacak. Benzin grubunda ise 2,29 TL’lik bir yükseliş öngörülürken, devam eden eşel mobil uygulaması sayesinde bu artışın sadece 57 kuruşluk kısmı vatandaşa yansıyacak.

Yeni zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları illere göre farklılık gösteren yüksek seviyelere ulaşacak. İstanbul'da motorinin litresinin 85,14 TL’ye çıkması beklenirken; Ankara'da 86,27 TL, İzmir'de 86,54 TL ve Doğu illerinde ise yaklaşık 88 TL seviyelerinden satılması öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise benzer bir tablo hakim. Yeni güncellemeyle benzinin litresi İstanbul'da 63,17 TL, Ankara'da 64,14 TL, İzmir'de 64,42 TL ve Doğu bölgelerinde 65,77 TL bandına yükselecek. Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar, bu gece yarısından sonra yeni rakamlarla güncellenecek.