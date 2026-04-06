Resmi Açıklama Geldi: Cep Telefonlarının Vazgeçilmez Uygulaması Resmen Kapanıyor!

Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm Galaxy modelleri, yeni döneme geçiş yapmak zorunda kalacak. Ancak Android 11 ve daha eski sürümleri kullanan eski nesil telefon sahipleri, mevcut uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Samsung, geçiş sürecini kolaylaştırmak adına Galaxy S26 gibi en yeni modellerinde bu uygulamayı yüklü olarak sunmayı zaten durdurmuştu. Kullanıcıların herhangi bir veri kaybı yaşamaması için Google Mesajlar uygulamasını varsayılan olarak belirlemeleri tavsiye ediliyor. Yeni platform açıldığında, eski mesaj geçmişinin büyük oranda otomatik olarak aktarılması bekleniyor. Temmuz 2026’ya kadar süre olsa da, kesintisiz bir deneyim için şimdiden Google'ın mesajlaşma altyapısına alışmak en güvenli yol olarak görünüyor.