Resmi Açıklama Geldi: Cep Telefonlarının Vazgeçilmez Uygulaması Resmen Kapanıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 12:46 Son Güncelleme: 06.04.2026 - 12:59

Teknoloji devi Samsung, yıllardır Galaxy cihazların vazgeçilmezi olan 'Samsung Mesajlar' uygulamasını Temmuz 2026 itibarıyla tamamen sonlandırıyor. Android dünyasında daha güçlü bir iletişim standartı yakalamayı hedefleyen şirket, kullanıcılarını Google Mesajlar platformuna yönlendirirken, bu değişikliğin hangi telefonları etkileyeceği ve mesajların nasıl taşınacağı netlik kazandı.

Kaynak: https://www.samsung.com/us/apps/samsu...
Samsung cephesinden gelen resmi açıklama, milyonlarca Galaxy kullanıcısını yakından ilgilendiren büyük bir değişimin habercisi oldu.

Şirket, uzun süredir kendi geliştirdiği varsayılan mesajlaşma servisi olan Samsung Mesajlar’ın fişini çekmeye hazırlanıyor. Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu kararla birlikte, uygulama standart mesajlaşma işlevlerini yitirecek ve sadece acil durum bildirimleri için kısıtlı bir kapasitede çalışmaya devam edecek. Bu hamlenin temelinde, Google ile iş birliğini güçlendirerek RCS (Zengin İletişim Servisleri) özelliklerini tüm kullanıcılara daha akıcı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırma vizyonu yatıyor.

Bu değişim süreci, özellikle güncel teknolojiyi takip eden cihaz sahiplerini doğrudan etkiliyor.

Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm Galaxy modelleri, yeni döneme geçiş yapmak zorunda kalacak. Ancak Android 11 ve daha eski sürümleri kullanan eski nesil telefon sahipleri, mevcut uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. 

Samsung, geçiş sürecini kolaylaştırmak adına Galaxy S26 gibi en yeni modellerinde bu uygulamayı yüklü olarak sunmayı zaten durdurmuştu. Kullanıcıların herhangi bir veri kaybı yaşamaması için Google Mesajlar uygulamasını varsayılan olarak belirlemeleri tavsiye ediliyor. Yeni platform açıldığında, eski mesaj geçmişinin büyük oranda otomatik olarak aktarılması bekleniyor. Temmuz 2026’ya kadar süre olsa da, kesintisiz bir deneyim için şimdiden Google'ın mesajlaşma altyapısına alışmak en güvenli yol olarak görünüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
