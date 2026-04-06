Hemen Telefonunuzu Kontrol Edin! Milyonlarca Kişinin Telefonuna İndirdiği Uygulamalarda Meğer Casus Varmış!

Güvenlik uzmanlarının 'NoVoice' olarak adlandırdığı zararlı yazılım, aralarında temizlik araçları, oyunlar ve galeri yönetimi gibi popüler kategorilerin de bulunduğu 50’den fazla mobil uygulamaya sızmayı başardı. Toplamda 2,3 milyon kez indirilen bu yazılımlar, sıradan bir uygulama gibi görünerek kullanıcıların güvenini kazanıyor ancak arka planda tam yetkiyle çalışarak kişisel verileri tehdit ediyor.

NoVoice yazılımının en tehlikeli özelliği, telefonun tüm sistem yetkilerine erişim sağlayan 'root' iznini almaya çalışmasıdır. Bu yetkiyi kazanan saldırganlar, cihaz sahibinin ruhu bile duymadan banka hesap bilgilerini ele geçirebiliyor, telefona casus yazılımlar ekleyip silebiliyor ve tüm özel dosyalara ulaşabiliyor. Siber güvenlik uzmanları, bu virüsün o kadar dirençli olduğunu belirtiyor ki, bazı varyantları telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesinden sonra bile sistemde kalmaya devam edebiliyor.