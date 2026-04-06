Hemen Telefonunuzu Kontrol Edin! Milyonlarca Kişinin Telefonuna İndirdiği Uygulamalarda Meğer Casus Varmış!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 12:08 Son Güncelleme: 06.04.2026 - 12:52

Siber güvenlik devlerinden McAfee, Android ekosistemini sarsan 'NoVoice' adlı yeni bir casus yazılımı deşifre etti. Google Play Store üzerinde 50’den fazla uygulamada gizlenen ve 2 milyondan fazla telefona sızan bu tehlikeli yazılım, banka bilgilerinizi çalmaktan cihaz kontrolünü ele geçirmeye kadar pek çok ciddi risk barındırıyor.

Kaynak: https://www.webtekno.com/novoice-yeni...
Dünya genelinde milyonlarca Android kullanıcısını hedef alan yeni bir siber saldırı dalgası gün yüzüne çıktı.

Güvenlik uzmanlarının 'NoVoice' olarak adlandırdığı zararlı yazılım, aralarında temizlik araçları, oyunlar ve galeri yönetimi gibi popüler kategorilerin de bulunduğu 50’den fazla mobil uygulamaya sızmayı başardı. Toplamda 2,3 milyon kez indirilen bu yazılımlar, sıradan bir uygulama gibi görünerek kullanıcıların güvenini kazanıyor ancak arka planda tam yetkiyle çalışarak kişisel verileri tehdit ediyor.

NoVoice yazılımının en tehlikeli özelliği, telefonun tüm sistem yetkilerine erişim sağlayan 'root' iznini almaya çalışmasıdır. Bu yetkiyi kazanan saldırganlar, cihaz sahibinin ruhu bile duymadan banka hesap bilgilerini ele geçirebiliyor, telefona casus yazılımlar ekleyip silebiliyor ve tüm özel dosyalara ulaşabiliyor. Siber güvenlik uzmanları, bu virüsün o kadar dirençli olduğunu belirtiyor ki, bazı varyantları telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesinden sonra bile sistemde kalmaya devam edebiliyor.

Yapılan incelemelerde, zararlı yazılımı taşıyan uygulamalar arasında en yüksek indirme sayısına sahip olanın "SwiftClean" isimli temizlik uygulaması olduğu belirlendi.

Google, gelen raporlar üzerine söz konusu uygulamaları resmi mağazası olan Play Store’dan tamamen kaldırdı. Ancak bu uygulamaları daha önce telefonuna yüklemiş olan kişilerin, cihazlarını manuel olarak temizlemesi ve bu isimdeki yazılımları derhal silmesi gerekiyor.

Google cephesinden yapılan açıklamada, Mayıs 2021 tarihinden sonra yayımlanan güvenlik güncellemelerini alan güncel Android cihazların bu belirli tehdide karşı koruma altında olduğu ifade edildi. Buna rağmen, eski model telefon kullanan veya yazılım güncellemelerini aksatan milyonlarca kullanıcının hala büyük bir risk altında olduğu vurgulanıyor. Güvenlik uzmanları, mağaza dışı kaynaklardan uygulama indirilmemesi ve cihazların mutlaka en güncel sürümde tutulması konusunda uyarılarını yineliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
