İran Büyükelçilikleri Hürmüz Boğazının Açılmasını İsteyen Trump'la Dalga Geçti

İran Büyükelçilikleri Hürmüz Boğazının Açılmasını İsteyen Trump'la Dalga Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.04.2026 - 11:09

Birinci ayını dolduran ABD İran Savaşı'nın tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir yönü de var. İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'nın kapatması petrol fiyatlarını fırlattığı gibi tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu. Donald Trump ise İran'ı sert sözlerle tehdit etti. Ancak İran'ın büyükelçilikleri ABD Başkanı'nın bu tavrını alaya aldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünyayı ekonomik olarak sarstı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünyayı ekonomik olarak sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını tehditkar ve kaba bir üslupla istemişti.

İran, geçici bir ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması tekliflerini reddetti ve İslamabad'da ABD yetkilileriyle görüşmeyi de geri çevirerek arabuluculara Washington'un talepte bulunacak durumda olmadığını söyledi.

Ayrıca, Devrim Muhafızları boğazın özellikle ABD ve İsrail için asla önceki statüsüne dönmeyeceğini belirtti.

Trump'a gelen yanıtlar şöyle;

Trump'a gelen yanıtlar şöyle;
Bir büyükelçilik de artan petrol fiyatları üzerinden dalga geçti.

Nefes alamayan Trump şakası ise Bulgar Büyükelçiliğinden geldi.

Nefes alamayan Trump şakası ise Bulgar Büyükelçiliğinden geldi.
Bazı büyükelçilikler düşürülen uçaklara gönderme yaptı.

Bazı büyükelçilikler düşürülen uçaklara gönderme yaptı.
Zimbabwe Büyükelçiliği ise anahtarı kaybettiklerini söyledi.

Zimbabwe Büyükelçiliği ise anahtarı kaybettiklerini söyledi.
