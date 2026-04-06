Yeniden Yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın Duruşmasında Olay Çıktı

Ufak çocuğun hayatını kaybetmesi uzun süre Türkiye’nin gündeminde yer almıştı. Narin Güran’ın davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle bulunduğu dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezası ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında gerginlik çıktı.

Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında, Bahtiyar’ın savunmasında cinayeti işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılamanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.