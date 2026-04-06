Haberler
Gündem
Yeniden Yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın Duruşmasında Olay Çıktı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 13:29

Türkiye’nin uzun süre konuştuğu Narin Güran cinayetinde aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmaya başladı. Diyarbakır’da görülen duruşmanın ilk gününde gergin anlar yaşandı. Nevzat Bahtiyar’a tepki gösteren Güran ailesinin fertleri, mahkeme başkanı tarafından salonun dışına çıkartıldı.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş ve cansız bedeni 8 Eylül 2024’te bulunmuştu.

Ufak çocuğun hayatını kaybetmesi uzun süre Türkiye’nin gündeminde yer almıştı. Narin Güran’ın davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle bulunduğu dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezası ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında, Bahtiyar’ın savunmasında cinayeti işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılamanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.

Güran ailesi fertlerinin mahkeme çıkışındaki tepkileri 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
