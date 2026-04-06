YÖK Duyurdu: Üniversitelere Yeni Bölümler Geliyor

Yeni modelin en dikkat çeken ayağı ise uygulama alanları olacak. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile imzalanan protokol kapsamında, toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacak. Bu tesisler, klasik birer çiftlikten ziyade; otonom sistemlerin ve yapay zekanın kullanıldığı birer teknoloji tesisi olarak hizmet verecek.

YÖK’ün yeni vizyonu gençleri sadece mezun etmeyi değil, aynı zamanda iş sahibi yapmayı da hedefliyor. Özvar, bu çiftliklerde deneyim kazanan genç zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da destek olunacağını açıkladı. Hedef; gençlerin yapay zeka ve bilişim imkanlarını kullanarak tarım ve hayvancılıkta modern birer aktör haline gelmesi.