YÖK Duyurdu: Üniversitelere Yeni Bölümler Geliyor

YÖK Duyurdu: Üniversitelere Yeni Bölümler Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 12:30

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özar, üniversite adaylarını heyecanlandıracak yeni bir açıklamada bulundu. Özvar, üniversitelere yeni bölüm geleceğini duyurdu. Özvar, “Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız” dedi.

20'nin üzerinde yeni programlar açılacak.

20'nin üzerinde yeni programlar açılacak.

Özvar, 20'nin üzerinde yapay zeka ve bilişim temelli yeni programlar açtıklarını ifade etti. Bu programların son iki yılda öğrenciler, adaylar tarafından tercih edildiğini belirten Özar, gelecek yıllarda da yeni programlar açacaklarını dile getirdi. Özvar, “Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız” dedi.

10 üniversiteye dev teknoloji çiftlikleri.

10 üniversiteye dev teknoloji çiftlikleri.

Yeni modelin en dikkat çeken ayağı ise uygulama alanları olacak. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile imzalanan protokol kapsamında, toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacak. Bu tesisler, klasik birer çiftlikten ziyade; otonom sistemlerin ve yapay zekanın kullanıldığı birer teknoloji tesisi olarak hizmet verecek.

YÖK’ün yeni vizyonu gençleri sadece mezun etmeyi değil, aynı zamanda iş sahibi yapmayı da hedefliyor. Özvar, bu çiftliklerde deneyim kazanan genç zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da destek olunacağını açıkladı. Hedef; gençlerin yapay zeka ve bilişim imkanlarını kullanarak tarım ve hayvancılıkta modern birer aktör haline gelmesi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
right-dark
