İddia: Yılmaz Özdil Sözcü TV'den İstifa Etti

İddia: Yılmaz Özdil Sözcü TV'den İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 12:03

Yaklaşık 3 ay önce Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçen Yılmaz Özdil’in istifa ettiği öne sürüldü. Yeniçağ’dan Berna Can’ın haberine göre Özdil, istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu. 

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’den istifa ettiği ileri sürüldü.

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’den istifa ettiği ileri sürüldü.

Gazeteci Yılmaz Özdil, son günlerde siyasetçiler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmaların merkezinde yer alıyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’la tartıştığı belirtilen Yılmaz Özdil’in yorumlarının “kahve sohbeti”ne benzetilmesi bardağı taşıran son damla oldu. İddialara göre Günaydın, Sözcü TV’nin yayın akışını A Haber’e benzetirken Özdil’in istifasını sunduğu öne sürüldü. 

Konuyla ilgili kanaldan ve Yılmaz Özdil'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'a tepki göstermişti.

Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'a tepki göstermişti.
Yılmaz Özdil, 5 Nisan Pazar günü X hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

'Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
