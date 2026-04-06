Milyonları İlgilendiren Yeni Düzen: Bekçiler Gündüz de Görev Yapacak, Polislerin Mesai Sistemi Değişecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 13:58

Emniyet Teşkilatı’nda tarihi bir değişim kapıda. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle polislerin çalışma saatleri '12 saat mesai, 36 saat dinlenme' esasına göre yeniden yapılandırılıyor. Bekçilerin gündüz devriyesine çıkmasını ve 10 bin yeni polisin erken mezuniyetini içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis’e sunulması planlanıyor.

Türkiye genelindeki emniyet mensuplarının çalışma şartlarını kökten değiştirecek yasal düzenlemede son aşamaya gelindi.

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde hazırlanan yeni modelle birlikte, emniyet personeli üzerindeki yoğun iş yükünün azaltılması ve personelin daha verimli çalışması hedefleniyor. Hazırlanan kanun teklifinin en dikkat çeken maddesini, yıllardır beklenen mesai saati düzenlemesi oluşturuyor. Yeni sistem devreye girdiğinde polisler, 12 saat görev yaptıktan sonra 36 saat dinlenme şansına sahip olacak. Bu sayede haftalık çalışma süresinin 42 ile 45 saat bandına çekilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımındaki değişiklik oluşturuyor.

Mevcut sistemde ağırlıklı olarak gece mesaisi yapan yaklaşık 30 bin bekçi, valiliklerin talimatıyla artık gündüz saatlerinde de sahada aktif rol alabilecek. Bekçilerin görev alanının genişletilmesi, polislerin üzerindeki idari ve saha yükünü paylaştırarak fazla mesai sorununun önüne geçilmesini sağlayacak. Bu süreçte Özel Harekat birimlerindeki personel sayısında ise kademeli bir azaltmaya gidilerek, bu personelin emniyetin diğer kritik birimlerine kaydırılması planlanıyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında, kamu tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu düzenleme kapsamında maaşlarda bir artış planlanmıyor.

Bakanlığın temel önceliği, maddi iyileştirmeden ziyade personelin yaşam kalitesini artıracak fiziksel çalışma koşullarını iyileştirmek olarak öne çıkıyor. Ayrıca sahadaki personel ihtiyacını hızla karşılamak adına Polis Akademisi’ndeki takvimde de değişikliğe gidiliyor. Eylül ayında mezun olması beklenen 10 bin yeni polis adayı için süreç hızlandırıldı. Mezuniyetlerin haziran ayına çekilmesiyle birlikte yeni memurlar, yaz döneminden itibaren sokaklarda görevine başlayacak. Meclis Başkanlığı’na bu hafta sunulması beklenen teklifin, kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
