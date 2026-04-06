IBAN ile Gelen Para Transferinde "Açıklama" Kısmına Dikkat: Borçlu Çıkabilirsiniz

Bunun son örneği bir kebapçının başına geldi. Esnaf, daimi bir müşterisinin daveti üzerine özel bir organizasyon için hizmet verdi. Sunduğu ziyafetin karşılığı olan 50 bin TL’nin hesabına yatırılmasını bekleyen esnaf, paranın gelmesiyle işini tamamladığını düşündü. Ancak müşterinin ödeme açıklamasına düştüğü “borç verildi” notu, aylar sonra esnafın karşısına ağır bir icra tebligatı olarak çıktı.

Yaşadığı süreci ATV Haber’e anlatan talihsiz esnaf, “Hem kebap yaptık hem hizmet ettik, tepsi tepsi yemek gönderdik. Dekonta detaylı bakmadık, meğer altına ‘borç verildi’ yazmış. 3 ay sonra bir tebligat geldi, tüm hesaplarımıza bloke konuldu” dedi.

Konuyu değerlendiren Avukat Mustafa Zafer, para transferlerinde kullanılan ifadelerin hukuki birer delil niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Zafer, “Eğer açıklamada ‘borç’, ‘ödünç’ veya ‘geri alınmak üzere’ gibi ibareler varsa, bu bir ödeme değil, borç ilişkisi olarak kabul edilir. Bu tür yanıltıcı işlemler, eylemin niteliğine göre dolandırıcılık kapsamına da girebilir” uyarısında bulundu.