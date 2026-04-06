IBAN ile Gelen Para Transferinde "Açıklama" Kısmına Dikkat: Borçlu Çıkabilirsiniz

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 15:11

Müşterisinden IBAN ile aldığı ödemenin açıklama kısmına dikkat etmeyen kebapçı hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre 50 bin liralık ödeme yapan müşteri, açıklama kısmına “borç verildi” ifadesini not düştü. Esnaf, aylar sonra gelen tebligatla neye uğradığını şaşırdı ve 50 bin liralık alacağının üzerine faiz ile avukat masrafını da ödemek zorunda kaldı.

Kaynak: ATV Ana Haber

IBAN ile yapılan para transferleri banka kullanıcılarına sorun yaratabiliyor.

Bunun son örneği bir kebapçının başına geldi. Esnaf, daimi bir müşterisinin daveti üzerine özel bir organizasyon için hizmet verdi. Sunduğu ziyafetin karşılığı olan 50 bin TL’nin hesabına yatırılmasını bekleyen esnaf, paranın gelmesiyle işini tamamladığını düşündü. Ancak müşterinin ödeme açıklamasına düştüğü “borç verildi” notu, aylar sonra esnafın karşısına ağır bir icra tebligatı olarak çıktı.

Yaşadığı süreci ATV Haber’e anlatan talihsiz esnaf, “Hem kebap yaptık hem hizmet ettik, tepsi tepsi yemek gönderdik. Dekonta detaylı bakmadık, meğer altına ‘borç verildi’ yazmış. 3 ay sonra bir tebligat geldi, tüm hesaplarımıza bloke konuldu” dedi.

Konuyu değerlendiren Avukat Mustafa Zafer, para transferlerinde kullanılan ifadelerin hukuki birer delil niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Zafer, “Eğer açıklamada ‘borç’, ‘ödünç’ veya ‘geri alınmak üzere’ gibi ibareler varsa, bu bir ödeme değil, borç ilişkisi olarak kabul edilir. Bu tür yanıltıcı işlemler, eylemin niteliğine göre dolandırıcılık kapsamına da girebilir” uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
