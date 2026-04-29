En İyi Martı Taklidi İçin Yarıştılar: 16 Ülkeden 70 Kişi Katıldı, Çılgınlar Gibi Bağırdılar

Belçika'nın bir kasabasında, yerel bir mekanda düzenlenen yarışmaya her yaştan katılımcı ilgi gösterdi. Ailelerin de yer aldığı etkinlikte bazı yarışmacılar martı temalı kostümlerle sahneye çıktı. Yarışmacılar, en güzel martı taklidini yapabilmek için çılgınlar gibi çığlık attı!

Herhangi bir ödülün olmadığı bu yarışmada, hem martılara karşı 'olumsuz' görüşlerin değiştirilmesi hem de elbette insanların eğlenmesi amaçlanıyor.