En İyi Martı Taklidi İçin Yarıştılar: 16 Ülkeden 70 Kişi Katıldı, Çılgınlar Gibi Bağırdılar

En İyi Martı Taklidi İçin Yarıştılar: 16 Ülkeden 70 Kişi Katıldı, Çılgınlar Gibi Bağırdılar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 22:00

Belçika'da düzenlenen Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası bu sene de renkli sahneler eşliğinde gerçekleşti. Toplam 16 ülkeden 70 kişinin katıldığı yarışmada martı kostümlü katılımcılar en güzel martı taklidini yapmak için kıyasıya yarıştı.

Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası bu sene altıncı kez düzenlendi.

Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası bu sene altıncı kez düzenlendi.

Belçika'nın bir kasabasında, yerel bir mekanda düzenlenen yarışmaya her yaştan katılımcı ilgi gösterdi. Ailelerin de yer aldığı etkinlikte bazı yarışmacılar martı temalı kostümlerle sahneye çıktı. Yarışmacılar, en güzel martı taklidini yapabilmek için çılgınlar gibi çığlık attı!

Herhangi bir ödülün olmadığı bu yarışmada, hem martılara karşı 'olumsuz' görüşlerin değiştirilmesi hem de elbette insanların eğlenmesi amaçlanıyor.

Gelen yorumlara da bakalım;

Gelen yorumlara da bakalım;

"Yapay zeka asla yerimizi alamayacak."

"Yapay zeka asla yerimizi alamayacak."

"Sonunda kaliteli içerik."

"Sonunda kaliteli içerik."

"Özgür iradeyi kullanmak için ne kadar da garip bir yol."

"Özgür iradeyi kullanmak için ne kadar da garip bir yol."
"Eurovision'dan daha iyi."

"Eurovision'dan daha iyi."

"Peki insanlar ilk başta böyle bir yeteneğe sahip olduklarını nasıl keşfetti?"

"Peki insanlar ilk başta böyle bir yeteneğe sahip olduklarını nasıl keşfetti?"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
