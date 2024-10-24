Fatih Altaylı, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Konuştu: "Dün Sabah, Pek Çok Kişi Böyle Bir Saldırıdan Bahsetti"

Gazeteci Fatih Altaylı, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı öncesi konuştuğu kaynaklardan bazılarının böyle bir olay olacağını önceden bildiğini söyledi. Altaylı, 'Pek çok kişi böyle bir saldırıdan bahsetti. 'İki olay bekliyoruz, bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler.' ifadelerini kullandı.
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Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen bombalı ve silahlı terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, dün sabah konuştuğu bazı isimlerin bir saldırı olabileceğine yönelik bilgisi olduğunu söyledi.
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Konuştuğu kişilerin iki olaydan bahsettiğini söyleyen Altaylı, "Bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.
İşte Altaylı'nın açıklamaları; 🎥 👇
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