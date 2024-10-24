Fatih Altaylı, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Konuştu: "Dün Sabah, Pek Çok Kişi Böyle Bir Saldırıdan Bahsetti"

Gazeteci Fatih Altaylı, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı öncesi konuştuğu kaynaklardan bazılarının böyle bir olay olacağını önceden bildiğini söyledi. Altaylı, 'Pek çok kişi böyle bir saldırıdan bahsetti. 'İki olay bekliyoruz, bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler.' ifadelerini kullandı.