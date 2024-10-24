Görüş Bildir
Haberler
Video
Fatih Altaylı, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Konuştu: "Dün Sabah, Pek Çok Kişi Böyle Bir Saldırıdan Bahsetti"

Fatih Altaylı, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Konuştu: "Dün Sabah, Pek Çok Kişi Böyle Bir Saldırıdan Bahsetti"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

Gazeteci Fatih Altaylı, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı öncesi konuştuğu kaynaklardan bazılarının böyle bir olay olacağını önceden bildiğini söyledi. Altaylı, 'Pek çok kişi böyle bir saldırıdan bahsetti. 'İki olay bekliyoruz, bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler.' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen bombalı ve silahlı terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, dün sabah konuştuğu bazı isimlerin bir saldırı olabileceğine yönelik bilgisi olduğunu söyledi.

Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen bombalı ve silahlı terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, dün sabah konuştuğu bazı isimlerin bir saldırı olabileceğine yönelik bilgisi olduğunu söyledi.

Konuştuğu kişilerin iki olaydan bahsettiğini söyleyen Altaylı, "Bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

Konuştuğu kişilerin iki olaydan bahsettiğini söyleyen Altaylı, "Bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın açıklamaları; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın