Bahçeli'nin Çağrısını Destekleyen Vatandaşa "CHP Kazanırsa Öcalan'ı Serbest Bırakır" Söylemleri Hatırlatıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan'a bir çağrıda bulunmuş, barış gelecekse kendisinin TBMM'de konuşma yapabileceğini söylemişti. Bahçeli'nin tepki toplayan bu açıklamasının ardından TUSAŞ'a saldırı düzenlenmesi öfkeyi daha da artırdı.