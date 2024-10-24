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Bahçeli'nin Çağrısını Destekleyen Vatandaşa "CHP Kazanırsa Öcalan'ı Serbest Bırakır" Söylemleri Hatırlatıldı

Bahçeli'nin Çağrısını Destekleyen Vatandaşa "CHP Kazanırsa Öcalan'ı Serbest Bırakır" Söylemleri Hatırlatıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 10:04

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MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan'a bir çağrıda bulunmuş, barış gelecekse kendisinin TBMM'de konuşma yapabileceğini söylemişti. Bahçeli'nin tepki toplayan bu açıklamasının ardından TUSAŞ'a saldırı düzenlenmesi öfkeyi daha da artırdı.

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Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında halka Devlet Bahçeli'nin bu söylemi soruldu.

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında halka Devlet Bahçeli'nin bu söylemi soruldu.

Bahçeli'nin açıklamasını doğru bulan vatandaşa seçim sürecinde "CHP başa gelirse Öcalan'ı çıkartır" söylemleri hatırlatılınca "Dün dündür bugün bugündür" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasını doğru bulan vatandaşa seçim sürecinde "CHP başa gelirse Öcalan'ı çıkartır" söylemleri hatırlatılınca "Dün dündür bugün bugündür" dedi.

İşte o röportaj;

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