Haberler
Teknoloji
Facebook ve Instagram'a Tarihi Ceza: Zuckerberg'in Başı "375 Milyon Dolar" Cezayla Dertte!

Facebook ve Instagram'a Tarihi Ceza: Zuckerberg'in Başı "375 Milyon Dolar" Cezayla Dertte!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 10:21

Teknoloji devi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediği ve güvenlik protokolleri konusunda kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Sonuçlanan davada Meta, 375 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Meta'ya tarihi ceza!

Meta'ya tarihi ceza!

Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanan şirket, davada çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Meta, kararı kabul etmeyerek itiraz edeceğini duyurdu.

Yedi hafta süren argılama sürecinde savcılık, Meta’nın platformlarında çocukları korumakta yetersiz kaldığını savundu. Özellikle küçük yaştaki kullanıcıların yetişkin istismarcılarla karşı karşıya kalabildiği ve şirketin bu riskleri yeterince engellemediği iddiaları dosyanın merkezinde yer aldı.

Dava sürecinde yetkililer çocuk profilleri oluşturdu. Platformlarda yetişkinlerden gelen uygunsuz mesajları kayıt altına aldı ve şirketin bu durumlara müdahalesini incelemeye aldı. 

Aynı zamanda savcılar, platformlarda kullanılan sonsuz kaydırma ve otomatik video oynatma gibi özelliklerin genç kullanıcıları daha uzun süre çevrim içi tutmayı hedeflediğini öne sürdü. Bu mekanizmaların çocuklarda depresyon, kaygı ve kendine zarar verme riskini artırabileceği iddia edildi.

Meta, alınan kararlara karşı temyiz başvurusu yapacağını açıkladı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
