X'e Gelen Otomatik Çeviri Özelliği Kullanıcılar Tarafından Beğenilmedi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 19:06

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, yeni güncellemelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yapay zekası Grok ile fark yaratan X, şimdi de platforma 'otomatik çeviri' özelliği getirdi. Yani yabancı dilde atılan tweetler, artık keşfetinize düştüğünde kendi dilinize çevrilmiş olacak. Bu da, ana sayfanızda Türkçeden başka bir dilde tweet görmeyeceğiniz anlamına geliyor.

Bakalım bu özellik X kullanıcıları tarafından sevildi mi?

X'e otomatik çeviri özelliği geldi.

Yapay zeka Grok'la birlikte X'e pek çok yeni özellik geldi. X'te farklı dillerde atılan tweetleri 'çevir' butonuna basarak kendi dilinize çevirebiliyordunuz. Artık X, yabancı dildeki tweetleri otomatik olarak çevirmeye başladı.

Yani X ana sayfanızda, artık sadece Türkçe tweetler göreceksiniz. Korece, İngilizce, İspanyolca, Rusça...hangi dilde tweet atılmış olursa olsun X'i Türkçe kullanıyorsanız tweetler de sizin için Türkçe görünecek.

Bu özellik şu anda Grok'un çevirisini kullanıyor. Peki dünya çapında X kullanıcılarının yorumları nasıl oldu?

twitter.com

"Twitter, tweetlere zorunlu çeviri uyguluyor."

'Amerikalılar ve Japonlar: Sınırlar yıkıldı, iletişim kurabiliyoruz.

İspanyollar: Bu saçmalığı nasıl kaldırırım?'

"Bu sosyal medyanın en kötü özelliği oldu, bütün tweet'leri nasıl otomatik çeviriyorlar? Akışım deli saçması gibi görünüyor"

"Ve otomatik çeviri ne bu? Dünya ortak dili Korece olsaydı herhalde böyle bir his olurdu."

"Bu otomatik çeviri özelliği berbat ve bir seferde tek tek dilleri devre dışı bırakmak zorunda kalıyorsun. Bu sadece tek bir dil konuşanlar (amerikalılar) için tasarlanmış."

"Otomatik çeviri pisliğini nasıl devre dışı bırakırım?"

Peki X otomatik çeviri özelliği nasıl kapatılır?

X'te bir anda aktifleşen otomatik çeviri özelliğini kapatabilirsiniz. Otomatik çeviri özelliğini “Orijinalini göster” metninin yanındaki “Ayarlar” butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.

Ancak bu ayarı, her dil için ayrı ayrı yapmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
