Dünyanın En Mutlu Ülkelerinden: Butan'ın Eşsiz Yaşam Felsefesi!

Bhutan, dünyanın karbon negatif olan tek ülkesi olma özelliğini taşıyor. Ülkenin ormanları, atmosfere salınan karbon dioksit miktarından daha fazlasını emiyor. Bu olağanüstü başarının arkasında, ülkenin anayasasında yer alan benzersiz bir madde bulunuyor: Bhutan topraklarının en az yüzde 60'ının ormanla kaplı olması zorunlu.

Günümüzde ülkenin yüzde 71'i ormanlarla kaplı ve bu oran sürekli artıyor. Bhutan yıllık olarak yaklaşık 6 milyon ton karbondioksit emiyor, ancak sadece 1,5 milyon ton karbon salıyor. Bu da ülkeyi küresel ısınmaya karşı mücadelede öncü konuma getiriyor. Ülke, 2030 yılına kadar karbon nötr kalmaya değil, karbon negatif kalmaya devam etme sözü veriyor.

Çevre Korumada Öncülük

Bhutan, çevre koruma konusunda da birçok ilke imza attı. Ülke, plastik poşet yasağını uygulayan ilk ülkelerden biri oldu. 1999'da başlayan bu yasak, günümüzde tüm tek kullanımlık plastik ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Ülkenin enerji politikası da dikkat çekici. Bhutan, elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını hidroelektrik santrallerden karşılıyor ve ürettiği temiz enerjinin büyük kısmını komşu ülkelere satıyor. Bu da ülkenin karbon negatif durumunu destekleyen önemli faktörlerden biri.