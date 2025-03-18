Epilasyon Uzmanlarıyla Yaşadıkları İlginç Anıları Anlatarak Viral Olan Kişiler
Epilasyon Uzmanlarıyla Yaşadıkları İlginç Anıları Anlatarak Viral Olan Kişiler
İnsanlar birebir uğraşılan mesleklerin zorluğundan sürekli dem vurulur. Ancak bazı mesleklerde birebirlik seviyesi çok yüksektir. Lazerci diye de adlandırılan epilasyon uzmanları da birebir hizmet vererek emeğinin karşılığını almaya çalışan bir meslek grubu. Tabii işin içinde samimiyet olunca laf lafı açıyor ve ortaya ilginç anılar çıkıyor. Bunlar da X'te paylaşılıyor.
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Başlayalım!
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Seanslar yüzünden değiştiğini iddia eden de var.
Temsili görsellerle şov yapan da...
Bu ne demek?
Bu kaçıncı seviye uzmanlık?
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O ayrı o ayrı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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