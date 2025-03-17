Bol Mantarlı Pizzaya Yaptıkları Yorumlarla Nimetle Şakalaşan Kişiler
Bol Mantarlı Pizzaya Yaptıkları Yorumlarla Nimetle Şakalaşan Kişiler
Bazı yiyecekler çoğunluk tarafından sevilir, bazıları aranmaz, bazıları da önümüze düştükçe yenir. Ancak mantar bu saydığımız hislerden fazlasıdır. Seven bayılır, sevmeyen sevmez. Tabii mantarın oldukça farklı kullanımları var. Bunun da en popüleri pizza üzerindeki ince mantar dilimleri. Bir Twitter kullanıcısı da hayalindeki pizzayı paylaştı ve yorumlar aktı gitti.
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Paylaşım şöyle;
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Yorumlar da oldukça lezizdi.
Selim Bey şakası olmazsa olmaz.
Görsel hafızası yüksek bir birey...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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