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Bol Mantarlı Pizzaya Yaptıkları Yorumlarla Nimetle Şakalaşan Kişiler

Bol Mantarlı Pizzaya Yaptıkları Yorumlarla Nimetle Şakalaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2025 - 20:56

Bazı yiyecekler çoğunluk tarafından sevilir, bazıları aranmaz, bazıları da önümüze düştükçe yenir. Ancak mantar bu saydığımız hislerden fazlasıdır. Seven bayılır, sevmeyen sevmez. Tabii mantarın oldukça farklı kullanımları var. Bunun da en popüleri pizza üzerindeki ince mantar dilimleri. Bir Twitter kullanıcısı da hayalindeki pizzayı paylaştı ve yorumlar aktı gitti.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Malzeme miktarından da tahmin edebileceğiniz üzere pizza yurt dışından.

Yorumlar da oldukça lezizdi.

Yorumlar da oldukça lezizdi.
twitter.com

Selim Bey şakası olmazsa olmaz.

Selim Bey şakası olmazsa olmaz.
twitter.com

Görsel hafızası yüksek bir birey...

Görsel hafızası yüksek bir birey...
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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