article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Evdeyken Bile İnsanı “Tatildeymiş” Gibi Hissettiren Şarkılar

etiket Evdeyken Bile İnsanı “Tatildeymiş” Gibi Hissettiren Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
19.04.2026 - 14:01

Evde otururken bile güneşli bir plajda, rüzgar eşliğinde şarkı dinliyormuş gibi hissetmek isteyenler için harika bir şarkı listesi ile modunuzu yükseltiyoruz. Çok kısa sürede ev ortamını güzel bir yaz gününe dönüştürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Palm Trees

Evde çalarken bile güneşli bir sahile ışınlanmış gibi hissettiriyor. Arka planda çalması bile insana mükemmel hissettiriyor.

2. Roosevelt - Sea

Evdeyken bile insana tatile çıkmış gibi hissettiren şarkılardan bir diğeri de bu şarkı! İnsana sanki kumsalda uzanmış kitap okuyormuş gibi hissettiriyor ve anında içine çekiyor.

3. Options – thom.ko

Sanki hafif bir yaz akşamı esintisi gibi. Arka planda çalarken ortamı anında “boş zaman” moduna geçiriyor.

4. Sun Outside My Window – Strawberry Guy

Melodik ve hafif vokalleriyle evde bile İstanbul’un ya da Akdeniz’in sıcak yaz güneşini hissettiriyor ve insanın içine harika bir his bırakıyor. Tınısı kesinlikle mükemmel.

5. You Seemed So Happy – The Japanese House

Tatil hissini yakalamak isteyenler için garanti bir parça. Özellikle balkonda güneşi batırırken dinlemek için birebir. O an hissedilen duyguların tarifi yok...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Pretty Girl – Clairo

Yumuşak vokaller ve lo-fi tonlar sizi anında bir plaj gününe ışınlıyor! Evde de insana açık hava hissi veren yazlık vibe'a sahip müthiş bir parça.

7. Supalonely – BENEE

Kendi halinde ama ritmiyle hafifçe sallandıran bir vibe. Enerjik bir şarkı olsa da insana hissettirdikleri sakin bir yaz günü gibi. Bu şarkıyı dinlerken huzurdan başka bir şey hissetmeyeceksiniz.

8. Glass House – PawPaw Rod

Yaz chill-listelerine sıkça giren bu şarkı insana kendini çok iyi hissettiriyor. Özellikle de ritme kendinizi kaptırdığınızda şarkının içine anında giriyorsunuz.

9. American Teen – Khalid

Yaz gecesi arabayla şehirde turlarken fonda çalsa harika gidecek şarkılardan bir tanesi. Biraz daha bilinir ama hala tatil hissi veren modern bir parça.

10. Daylight – Joji & Diplo

Tatil ruhunu sizi sonuna kadar hissettirecek ve yaz gelsin diye sizi sayıklatacak şarkılardan bir tanesi. Ev ortamında bile insana ayrı bir hava katıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın