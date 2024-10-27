Asgari Ücretlinin Porsiyonu Eridi: Et Dönerin 6 Yıllık Fiyat Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü!

2018 yılında Kadıköy Moda Caddesi üzerinde bulunan büfeden 1 porsiyon et döner yiyen Fırat Sabutay'ın videosundaki dönerin aynısını 2024 yılında sipariş eden içerik üreticisi Mert Genco yaşanan artışı gözler önüne serdi. 2018'de 24.5 TL olan dönerin fiyatının 2024 yılında 340 TL'ye yükseldiği görüldü.
Kaynak: Mert Genco
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İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamı sebebiyle her geçen gün artan gıda fiyatlarına vatandaşlar yetişemez hale gelirken, içerik üreticisi Mert Genco'nun 2018 yılına ait bir videodaki et döner fiyatını kıyasladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Fırat Sabutay’ın 2018 yılında Kadıköy'de bir büfede yediği porsiyon et dönerin aynısını 2024 yılında söyleyen Genco, "Porsiyon dönere 300, açık ayrana 40 TL ödedik. Aradan geçen sadece 6 yıl olmasına rağmen aynı dönerim fiyatı 24.5 TL'den 340 TL'ye yükselerek 14 kat artmış." dedi.
2018 yılında asgari ücretli birinin 65 porsiyon döner yiyebildiğini söyleyen Genco, "Bu sayı 2024 yılında 15 tane azalarak 50'ye düştü." dedi. İşte o video; 🎥 👇
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