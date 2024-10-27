Amerika ve Türkiye'deki Kiralık Ev Fiyatlarını ve Koşullarını İnceleyerek İlginç Bir Karşılaştırma Yapan Genç
Amerika ve Türkiye'deki Kiralık Ev Fiyatlarını ve Koşullarını İnceleyerek İlginç Bir Karşılaştırma Yapan Genç
Son dönemde Türkiye'de kiralık ev bulmak adeta bir işkenceye dönüşmüş durumda. Özellikle 20 bin TL'nin altındaki fiyatlarda, çoğu zaman depo ya da kömürlük gibi uygun olmayan evlerle karşılaşmak kaçınılmaz hale geldi. Peki bu fiyatlara yurt dışında ev kiralanabilir mi?
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Bu soruya da bir sosyal medya kullanıcısı cevap verdi.
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Instagram'da @cemlikvlg kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi, yurtdışındaki kiralık ev fiyatlarını ve koşullarını inceleyerek ilginç bir karşılaştırma yaptı.
Bunu da çektiği bir video ile paylaştı.
Buyrun izliyoruz👇
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