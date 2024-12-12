Esra Erol'daki İğrenç Olaydan Nilgün Belgün'ün Taciz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki İğrenç Olaydan Nilgün Belgün'ün Taciz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Aralık Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Birçok kadın özel ve profesyonel hayatında tacize maruz kalıyor. Dizi sektöründe de ne yazık ki böyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Yabancı Damat dizisi ile tanıdığımız başarılı oyuncu Nilgün Belgün'den yıllar sonra taciz itirafı geldi. Belgün, bir yapımcı tarafından ahlaksız teklife maruz kaldığını açıkladı. Belgün Sabah gazetesinin haberine göre, ismini vermediği bu kişiyi reddettiği için işinden olduğunu da açıkladı.
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2. Geçtiğimiz günlerde "Ailem bana ve kardeşlerime işkence ediyor." diyerek Esra Erol'a başvuran Vefa, korkunç bir vahşeti gözler önüne serdi. Esra Erol, olayda çocuğunu öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan babanın geride bıraktığı ailesinin izini sürdü. Bugünkü yayında "Ölürsen cennete gidersin." diye kandırıldığı iddia edilerek 17 çocuk doğuran anne de vardı. Anne Ceyhan'ın bir çocuğunu parça parça doğurduğu ortaya çıktı. Dahası "Doğum kontrol günah." diyerek herkesi çileden çıkardı.
3. 2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanışıp evlenen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti bir süre önce boşanmıştı. Hatta Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, eski eşinin paylaşımı yüzünden Acun Ilıcalı ile sorun yaşayıp işten çıkarılmıştı. Kurretülayn Matur, X'den yaptığı paylaşımla gündeme yerleşti. Korkunç bir dolandırıcılık çetesinin eline düşen Matur, yaşadıklarını anlattı.
4. 50. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma Programı ödülünü kazanan MasterChef, ekranların en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay sonra 2024 sezonunun final yapacağı yarışmada heyecan doruklara ulaştı bile. Gergin havanın dağılmasındaki en büyük etkenlerden biri yarışmaya renk katan jürisi Danilo Zanna. Eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Danilo Şefin, restoranlarıyla ilgili de son zamanlarda pek çok haber yapılıyordu. Bu kez bir X kullanıcısı, Zanna'nın İzmir'deki restoranına giderek deneyimini paylaştı.
5. Müge Anlı'da yine oldukça şaşırtıcı bir konu işlendi. Bu kez programda büyük bir evlilik dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı şebekede bugün üç kişi gözaltına alındı. Bugünkü yayında yayına bağlanan mağdurlara bakılınca, şebekenin Türkiye geneline yayıldığı ve yüzlerce kişiyi etkilediği öğrenildi. Dolandırıcılıktan etkilenen çocukların da olması Müge Anlı'yı epey şaşırttı.
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6. Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Akşam'dan Merve Samıt ile röportaj yaptı. Türk dizi sektörüne dair yapılan röportajda Danyal önemli açıklamalarda bulundu. Takipçi sayılarına göre başrol belirlemenin büyük hata olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Takipçiler zaten 12-14 yaşlarında çocuklardan oluşuyor, dizi izleyicisi değil ki o kitle. Rol aldığım bir dizide başrol 7 milyon takipçili bir oyuncunundu, ne oldu tutmadı, yayından kaldırıldı" dedi.
7. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti hakkında ipuçları veren Turgut, popüler dizideki olay olan değişime değindi. Apo'yu canlandıran Settar Tanrıöğen'in diziden ayrılmasıyla yeni Apo'yu Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırması bir süre gündem olmuştu. Faruk Turgut, söz konusu değişimi değerlendirdi.
8. Hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına katılan uzman Fatih Reşit Civelekoğlu, yaptığı açıklamayla gündem oldu. Civelekoğlu, cinselliğin evlilikteki yeri hakkında konuştu. Nur Viral'in programındaki o anlar kısa sürede viral oldu. İşte o anlar...
9. Televizyonun aşiret dizisi isteğini karşılayan Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz reytingleri altüst etti. Her hafta kendi reyting rekorunu kıran dizinin önlenemez yükselişi sürekli gündeme otururken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi. Altuntaş, her bölümü büyük heyecan yaratan dizide Alya karakterinin annesinin diziye dahil olabileceğini açıkladı. Detaylar içeriğimizde...
10. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal resmen çileden çıktı. Yemekleri ve masası eleştirilen Gülay hanım, tepkisini mutfakta çığlık atarak verince Zuhal Topal neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacının bu hareketini sert bir dille uyaran Topal, tüm yarışmacılara rest çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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