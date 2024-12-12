Esra Erol'daki İğrenç Olaydan Nilgün Belgün'ün Taciz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Aralık Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?