Eski Bir CIA Ajanı Gerçek Anksiyetenin Ne Olduğunu ve Neden Gerçekleştiğini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBEi2Q...
Anksiyete, bireylerin günlük yaşamlarını ve genel yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilen bir durum ve pek çok kişinin başına gelebilir. Bu nedenle, anksiyetenin belirtilerini anlamak ve yönetmek, bireylerin yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Anksiyete herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkan bir durum olmasına rağmen, günlük hayatta yaşanılan bazı kaygılar anksiyete ile karıştırılabiliyor.
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Eski bir CIA ajanı gerçek anksiyetenin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini anlattı.
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Yaptığı açıklama, günlük hayatta yaşadığı pek çok kaygı durumunu anksiyete ile karıştıranların da aydınlanmasını sağladı.
İşte o video;
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