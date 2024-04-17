Eşine Deniz Manzaralı Açık Hava Sineması Hazırlayan Romantik Adam Herkesten Beğenileri Topladı

@hkeremyavuz adlı TikTok hesabından eşine hazırladığı sürprizi paylaşan adam, izleyen herkesin gönüllerini fethetti. Eşi sinemaya gitmek isteyen adam o atmosferi bizzat elleriyle yaratmak istemişti.
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Açık hava sinemasını kurmak için deniz kenarını seçen adamın çıkardığı sonuç büyüleyiciydi.
Atıştırmalıkları da hazırladıktan sonra geriye o anların tadını çıkarmak kalmıştı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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