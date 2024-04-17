Torununun Şakasıyla Takma Dişlerinin Büyüdüğünü Sanan Tatlı Teyze Herkese Tebessüm Ettirdi

@meervekacari adlı TikTok kullanıcısı anneannesine takma dişleriyle ilgili bir şaka yapmak isteyince dünya birkaç dakikalığına güzelleşti. Genç kadının tatlı anneannesinin masumiyeti herkesin içini ısıttı.
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Genç kadın anneannesine takma dişlerini temizlemek için suya koyacağını söylemişti.
Ancak anneannesinin dişleri yerine başka dişler koymuştu ve dişlerin büyüdüğünü dile getirmişti.
Nasıl olduğuna anlam veremese de şaşkınlığı gözlerinden okunan tatlı teyzenin ne yapacağını düşündüğü anlara beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
Tatlı teyzeye gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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