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Torununun Şakasıyla Takma Dişlerinin Büyüdüğünü Sanan Tatlı Teyze Herkese Tebessüm Ettirdi

Torununun Şakasıyla Takma Dişlerinin Büyüdüğünü Sanan Tatlı Teyze Herkese Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 17:35

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@meervekacari adlı TikTok kullanıcısı anneannesine takma dişleriyle ilgili bir şaka yapmak isteyince dünya birkaç dakikalığına güzelleşti. Genç kadının tatlı anneannesinin masumiyeti herkesin içini ısıttı.

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Genç kadın anneannesine takma dişlerini temizlemek için suya koyacağını söylemişti.

Genç kadın anneannesine takma dişlerini temizlemek için suya koyacağını söylemişti.

Ancak anneannesinin dişleri yerine başka dişler koymuştu ve dişlerin büyüdüğünü dile getirmişti.

Ancak anneannesinin dişleri yerine başka dişler koymuştu ve dişlerin büyüdüğünü dile getirmişti.

Nasıl olduğuna anlam veremese de şaşkınlığı gözlerinden okunan tatlı teyzenin ne yapacağını düşündüğü anlara beğeniler yağdı.

Nasıl olduğuna anlam veremese de şaşkınlığı gözlerinden okunan tatlı teyzenin ne yapacağını düşündüğü anlara beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

Tatlı teyzeye gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Tatlı teyzeye gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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