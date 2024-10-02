Eşi Bile Ona İnanmadı: Hiç Gitmediği Şanlıurfa'da Trafik Cezası Yiyen Adam Mağdur Olduğunu Söyledi

Yozgat'ta yaşayan ve hayatı boyunca hiç Şanlıurfa'ya gitmeyen vatandaşın aracının plakasına trafik cezası geldi. Ceza karşısında şoka uğrayan ve eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş; mağdur olduğunu, cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.