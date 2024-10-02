Eşi Bile Ona İnanmadı: Hiç Gitmediği Şanlıurfa'da Trafik Cezası Yiyen Adam Mağdur Olduğunu Söyledi

Yozgat'ta yaşayan ve hayatı boyunca hiç Şanlıurfa'ya gitmeyen vatandaşın aracının plakasına trafik cezası geldi. Ceza karşısında şoka uğrayan ve eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş; mağdur olduğunu, cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce hiç gitmediğini söylediği Şanlıurfa'da aracının plakasına yazılan cezayı gören vatandaş duruma tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen ceza sonrası eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş, "Eşim Şanlıurfa'yı duyunca ‘Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben ‘Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bir heyecan bir kaçak et durumları vardır kesin eşi bile hayırdır dediğine göre 😂 fena yakalanmış (radara)