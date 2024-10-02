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Eşi Bile Ona İnanmadı: Hiç Gitmediği Şanlıurfa'da Trafik Cezası Yiyen Adam Mağdur Olduğunu Söyledi

Eşi Bile Ona İnanmadı: Hiç Gitmediği Şanlıurfa'da Trafik Cezası Yiyen Adam Mağdur Olduğunu Söyledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 15:37

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Yozgat'ta yaşayan ve hayatı boyunca hiç Şanlıurfa'ya gitmeyen vatandaşın aracının plakasına trafik cezası geldi. Ceza karşısında şoka uğrayan ve eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş; mağdur olduğunu, cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. 

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Daha önce hiç gitmediğini söylediği Şanlıurfa'da aracının plakasına yazılan cezayı gören vatandaş duruma tepki gösterdi.

Daha önce hiç gitmediğini söylediği Şanlıurfa'da aracının plakasına yazılan cezayı gören vatandaş duruma tepki gösterdi.

Gelen ceza sonrası eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş, "Eşim Şanlıurfa'yı duyunca ‘Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben ‘Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık” dedi.

Gelen ceza sonrası eşinin bile kendisine inanmadığını söyleyen vatandaş, "Eşim Şanlıurfa'yı duyunca ‘Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben ‘Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık” dedi.

Mağdur olduğunu söyleyen vatandaş cezanın iptal edilmesini istedi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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maestro__maestro

Bir heyecan bir kaçak et durumları vardır kesin eşi bile hayırdır dediğine göre 😂 fena yakalanmış (radara)