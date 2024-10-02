Aşırı Süratli Kullandığı Araçla Refüje Girdi: Trafik Canavarının Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Kırklareli'de aracıyla hız yapıp trafiği tehlikeye atan bir şahıs, dönüş yapmak isterken hızı ayarlayamayarak refüje çarptı. Şahsın kaza anı, elindeki cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kırklareli'de cadde üzerinde tehlikeli şekilde araç kullanan bir şahıs, yüksek sürat nedeniyle virajı alamayarak refüje çaptı.
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Elindeki cep telefonuyla o anları kaydeden şahıs, kaza anını da saniye saniye kayda aldı.
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