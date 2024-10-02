Görüş Bildir
Haberler
Video
Aşırı Süratli Kullandığı Araçla Refüje Girdi: Trafik Canavarının Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Aşırı Süratli Kullandığı Araçla Refüje Girdi: Trafik Canavarının Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 14:28

İçerik Devam Ediyor

Kırklareli'de aracıyla hız yapıp trafiği tehlikeye atan bir şahıs, dönüş yapmak isterken hızı ayarlayamayarak refüje çarptı. Şahsın kaza anı, elindeki cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kırklareli'de cadde üzerinde tehlikeli şekilde araç kullanan bir şahıs, yüksek sürat nedeniyle virajı alamayarak refüje çaptı.

Kırklareli'de cadde üzerinde tehlikeli şekilde araç kullanan bir şahıs, yüksek sürat nedeniyle virajı alamayarak refüje çaptı.

Elindeki cep telefonuyla o anları kaydeden şahıs, kaza anını da saniye saniye kayda aldı.

Elindeki cep telefonuyla o anları kaydeden şahıs, kaza anını da saniye saniye kayda aldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın