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İstanbul Maltepe'de Robot Süpürge Alev Aldı: Vatandaş Dehşet İçinde Kaldı

İstanbul Maltepe'de Robot Süpürge Alev Aldı: Vatandaş Dehşet İçinde Kaldı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 15:09

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İstanbul Maltepe’de bir vatandaş, robot süpürgesinin aniden alev almasıyla büyük bir şok yaşadı. Süpürge, çalışırken birden bire alev almaya başlayınca, vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

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Kaydettiği görüntülerde, “Oğlum bu ne? Duruyor duruyor, alev atıyor ya,” diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

Kaydettiği görüntülerde, “Oğlum bu ne? Duruyor duruyor, alev atıyor ya,” diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

Olayın ardından ilgili firma ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşın, firmaya ulaşamadığı bildirildi.

Olayın ardından ilgili firma ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşın, firmaya ulaşamadığı bildirildi.

O anlar için👇

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