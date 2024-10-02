İstanbul Maltepe'de Robot Süpürge Alev Aldı: Vatandaş Dehşet İçinde Kaldı

İstanbul Maltepe’de bir vatandaş, robot süpürgesinin aniden alev almasıyla büyük bir şok yaşadı. Süpürge, çalışırken birden bire alev almaya başlayınca, vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.
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Kaydettiği görüntülerde, “Oğlum bu ne? Duruyor duruyor, alev atıyor ya,” diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.
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Olayın ardından ilgili firma ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşın, firmaya ulaşamadığı bildirildi.
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