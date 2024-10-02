Görüş Bildir
Haberler
Video
Yere Çöp Atan Kişi Neye Uğradığını Şaşırdı: İzmir'de Duyarlı Bir Vatandaş Yere Atılan Çöpü Araca Geri Attı!

Yere Çöp Atan Kişi Neye Uğradığını Şaşırdı: İzmir'de Duyarlı Bir Vatandaş Yere Atılan Çöpü Araca Geri Attı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 11:57

İçerik Devam Ediyor

İzmir'de trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki aracın sürücüsünün yere çöp attığını fark edince duruma kayıtsız kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendi tarzıyla dikkat çekici bir uyarı yapmak isteyen vatandaş, aracını durdurarak yere atılan çöpü aldı ve sürücünün arabasının içine geri attı.

Kendi tarzıyla dikkat çekici bir uyarı yapmak isteyen vatandaş, aracını durdurarak yere atılan çöpü aldı ve sürücünün arabasının içine geri attı.

Vatandaşın bu uyarısı, sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

Vatandaşın bu uyarısı, sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

İşte o anlar👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın