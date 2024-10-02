Yere Çöp Atan Kişi Neye Uğradığını Şaşırdı: İzmir'de Duyarlı Bir Vatandaş Yere Atılan Çöpü Araca Geri Attı!

İzmir'de trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki aracın sürücüsünün yere çöp attığını fark edince duruma kayıtsız kalmadı.
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Kendi tarzıyla dikkat çekici bir uyarı yapmak isteyen vatandaş, aracını durdurarak yere atılan çöpü aldı ve sürücünün arabasının içine geri attı.
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Vatandaşın bu uyarısı, sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.
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