Kötü Enerjilerden Kurtulmak İsteyen Genç Kadın Soluğu Mardin'de Aldı: 100 TL'ye Kurşun Döktürdü!

Kurşun döktürmek, geleneksel bir halk inancı olarak kötü enerjileri ve nazar etkilerini uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir ritüeldir. @nesrinaa._ isimli sosyal medya kullanıcısı, Mardin’e giderek kurşun döktürme deneyimini takipçileriyle paylaştı.
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"Yaşayan Müze" olarak bilinen bir mekâna giden genç kadın, yalnızca 100 TL vererek kem göz ve nazardan kurtulduğunu ifade etti.
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Mardin’e gitmişken bölgenin zengin mutfağını da deneyimlemeyi ihmal etmeyen genç kadın, yaşadığı tecrübeleri çektiği eğlenceli video ile takipçileriyle paylaştı.
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Kurşun olmaz evladıııım onlar eskide kaldı artık nükleer var. Kötü enerjilerden kurtulmak için şöyle plütonyum banyosu yapsaydın ya? Işıl ışıl çıkardın, pırı... Devamını Gör