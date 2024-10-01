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Kötü Enerjilerden Kurtulmak İsteyen Genç Kadın Soluğu Mardin'de Aldı: 100 TL'ye Kurşun Döktürdü!

Kötü Enerjilerden Kurtulmak İsteyen Genç Kadın Soluğu Mardin'de Aldı: 100 TL'ye Kurşun Döktürdü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 13:41

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Kurşun döktürmek, geleneksel bir halk inancı olarak kötü enerjileri ve nazar etkilerini uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir ritüeldir. @nesrinaa._ isimli sosyal medya kullanıcısı, Mardin’e giderek kurşun döktürme deneyimini takipçileriyle paylaştı.

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"Yaşayan Müze" olarak bilinen bir mekâna giden genç kadın, yalnızca 100 TL vererek kem göz ve nazardan kurtulduğunu ifade etti.

"Yaşayan Müze" olarak bilinen bir mekâna giden genç kadın, yalnızca 100 TL vererek kem göz ve nazardan kurtulduğunu ifade etti.

Mardin’e gitmişken bölgenin zengin mutfağını da deneyimlemeyi ihmal etmeyen genç kadın, yaşadığı tecrübeleri çektiği eğlenceli video ile takipçileriyle paylaştı.

Mardin’e gitmişken bölgenin zengin mutfağını da deneyimlemeyi ihmal etmeyen genç kadın, yaşadığı tecrübeleri çektiği eğlenceli video ile takipçileriyle paylaştı.

Videonun tamamı için👇📽️

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cübbeli Palpatine Hoca

Kurşun olmaz evladıııım onlar eskide kaldı artık nükleer var. Kötü enerjilerden kurtulmak için şöyle plütonyum banyosu yapsaydın ya? Işıl ışıl çıkardın, pırı... Devamını Gör