Kötü Enerjilerden Kurtulmak İsteyen Genç Kadın Soluğu Mardin'de Aldı: 100 TL'ye Kurşun Döktürdü!

Kurşun döktürmek, geleneksel bir halk inancı olarak kötü enerjileri ve nazar etkilerini uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir ritüeldir. @nesrinaa._ isimli sosyal medya kullanıcısı, Mardin’e giderek kurşun döktürme deneyimini takipçileriyle paylaştı.