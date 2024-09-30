Düğünde Beklenmedik Jest: Gelin Çiçeğini Yakalayan Amca Eşine Götürdü!

Gelin çiçeği yakalama geleneği, düğünlerde gelinin çiçeğini bekâr kadınlara fırlatmasıyla yapılan bir etkinliktir. Bu gelenekte, çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki evlenecek kişi olacağına inanılır. Düğünlerde gelin çiçeği yakalama geleneği bu kez beklenmedik bir anıya sahne oldu.
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Bir düğünde, gelin çiçeğini evlenmek isteyen bir gelin adayı yerine, tatlı bir jest yapmak isteyen bir amca yakaladı. Coşkulu anlarda çiçeği eşine götüren amca, davetlilerden büyük alkış topladı.
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Bu samimi görüntüler, @zeynep30127857 isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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