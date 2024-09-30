Düğünde Beklenmedik Jest: Gelin Çiçeğini Yakalayan Amca Eşine Götürdü!

Gelin çiçeği yakalama geleneği, düğünlerde gelinin çiçeğini bekâr kadınlara fırlatmasıyla yapılan bir etkinliktir. Bu gelenekte, çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki evlenecek kişi olacağına inanılır. Düğünlerde gelin çiçeği yakalama geleneği bu kez beklenmedik bir anıya sahne oldu.