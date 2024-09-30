ChatGPT’nin Aksan Denemeleri Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Karadeniz Şivesiyle Konuşayrum İşte"

Bir içerik üreticisi, ChatGPT'nin yeni ses özelliğini eğlenceli bir şekilde deneyimlediği anları takipçileriyle paylaştı.
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ChatGPT’yi köylü şivesinden feminen ses tonuna, Rus aksanından Karadeniz şivesine kadar farklı tarzlarda konuşturan üretici, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
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Yapay zekanın her aksanı başarılı bir şekilde taklit edebilmesi büyük beğeni toplarken, bu gelişme "Nereye gidiyor bu teknoloji?" sorusunu akıllara getirdi.
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