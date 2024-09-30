ChatGPT’nin Aksan Denemeleri Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Karadeniz Şivesiyle Konuşayrum İşte"

Datça’nın Kızlan Köyü’nün Meşhur Yemeklerinden Salyangozu Tadan Gezgin O Anları Paylaştı

Esenyurt’ta Öğrencilerin Okul Yolu Çamur Deryasına Döndü: "Her Sene Aynı Şey"

Tüm Aile Fertleri Arasından “İlle de Dedem” Diyen Tatlı Çocuk O Anlarıyla Kalplerimizi Isıttı