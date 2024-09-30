Görüş Bildir
Haberler
Video
ChatGPT’nin Aksan Denemeleri Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Karadeniz Şivesiyle Konuşayrum İşte"

ChatGPT’nin Aksan Denemeleri Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Karadeniz Şivesiyle Konuşayrum İşte"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 19:06

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi, ChatGPT'nin yeni ses özelliğini eğlenceli bir şekilde deneyimlediği anları takipçileriyle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ChatGPT’yi köylü şivesinden feminen ses tonuna, Rus aksanından Karadeniz şivesine kadar farklı tarzlarda konuşturan üretici, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

ChatGPT’yi köylü şivesinden feminen ses tonuna, Rus aksanından Karadeniz şivesine kadar farklı tarzlarda konuşturan üretici, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yapay zekanın her aksanı başarılı bir şekilde taklit edebilmesi büyük beğeni toplarken, bu gelişme "Nereye gidiyor bu teknoloji?" sorusunu akıllara getirdi.

Yapay zekanın her aksanı başarılı bir şekilde taklit edebilmesi büyük beğeni toplarken, bu gelişme "Nereye gidiyor bu teknoloji?" sorusunu akıllara getirdi.

O anlar için👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın