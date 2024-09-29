25 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Günü Kutlanan Gence Arkadaşlarından Duygu Dolu Sürpriz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklaması Gündem Oldu: "Düzenli Göçe İhtiyacımız Var"

İstanbul'da Bir Grup Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Öldürülmesi Üzerine İsrail Konsolosluğu Önünde Eylem Yaptı

Duruma Hemen Uyum Sağladılar: Bir Kahve Dükkanı Müşterilerine Kırmızı Halıyla Küçük Bir Sürpriz Yaptı

Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı