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25 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Günü Kutlanan Gence Arkadaşlarından Duygu Dolu Sürpriz!

25 Yıl Sonra İlk Kez Doğum Günü Kutlanan Gence Arkadaşlarından Duygu Dolu Sürpriz!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 22:19

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Daha önce hiç doğum günü kutlanmamış 25 yaşındaki bir genç, arkadaşlarının hazırladığı sürprizle unutulmaz anlar yaşadı.

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25 yaşındaki genç, hayatında ilk defa doğum günü kutlamanın heyecanını yaşarken, arkadaşlarının bu özel jestine kayıtsız kalamadı.

25 yaşındaki genç, hayatında ilk defa doğum günü kutlamanın heyecanını yaşarken, arkadaşlarının bu özel jestine kayıtsız kalamadı.

Duygu dolu anların yaşandığı kutlama, arkadaşlarının sosyal medyada "25 yıllık hayatında ilk defa doğum günü kutlanmış, şu mahcubiyete bakın" notuyla paylaşıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı kutlama, arkadaşlarının sosyal medyada "25 yıllık hayatında ilk defa doğum günü kutlanmış, şu mahcubiyete bakın" notuyla paylaşıldı.

O anlar için 📽️👇

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