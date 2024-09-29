2045’teki Türk Erkeklerinin İlişki Beklentilerini Mizahi Bir Video ile Ele Alan Genç: "Kızsın Ödeyeceksin"

Geçtiğimiz Yıllarda da Yapmışlardı: İklim Aktivistleri Yine Van Gogh Tablosuna Çorba Fırlattı

İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı Bir Ailenin Kamerasına Anbean Yansıdı

Kaza Anı Kameraya Anbean Yansıdı: İki Genç Aşırı Hız Yaptıkları Anları Kaydederken Feci Bir Kaza Yaptı