2045’teki Türk Erkeklerinin İlişki Beklentilerini Mizahi Bir Video ile Ele Alan Genç: "Kızsın Ödeyeceksin"

Instagram kullanıcısı @eoguzc, günümüzdeki erkeklerin kadınlara karşı yaklaşımlarındaki değişimi eğlenceli bir video ile gözler önüne serdi.
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2045 yılında sevgilisinden ayrılan bir erkeği canlandıran sosyal medya kullanıcısı, ayrılma nedenlerini "Kızsın, ödeyeceksin! Böyle bir şey var mı ya?" ifadesiyle özetledi.
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Maddi beklentilerin genellikle erkeklerden geldiği ilişki dinamiklerini mizahi bir şekilde anlatan videoda, bir erkeğin kız arkadaşından beklediklerini komik bir dille ele aldı. 2045’teki Türk erkeğini eğlenceli bir şekilde özetleyerek izleyenleri güldürdü.
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