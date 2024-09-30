Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Cep Telefonu Alan Adama Beklenmedik Tepki: "Hamilesin Sandım"

Evlilik yıl dönümünde eşine cep telefonu hediye eden bir adam, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. @gizeemozgen isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı samimi video beğeni topladı.
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Eşinin ona aldığı telefon hediyesini ultrason görüntüsüne benzeten genç kadın, bir anlık şoke oldu ve "Canberk hamilesin sandım!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu samimi ve kahkaha dolu anlar kameraya yansıdı.
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Neşe ve pozitiflikle dolu bu video, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Çiftin arasındaki sevgi bağının daim olmasını dileriz!
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