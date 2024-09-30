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Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Cep Telefonu Alan Adama Beklenmedik Tepki: "Hamilesin Sandım"

Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Cep Telefonu Alan Adama Beklenmedik Tepki: "Hamilesin Sandım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 21:54

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Evlilik yıl dönümünde eşine cep telefonu hediye eden bir adam, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. @gizeemozgen isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı samimi video beğeni topladı.

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Eşinin ona aldığı telefon hediyesini ultrason görüntüsüne benzeten genç kadın, bir anlık şoke oldu ve "Canberk hamilesin sandım!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu samimi ve kahkaha dolu anlar kameraya yansıdı.

Eşinin ona aldığı telefon hediyesini ultrason görüntüsüne benzeten genç kadın, bir anlık şoke oldu ve "Canberk hamilesin sandım!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu samimi ve kahkaha dolu anlar kameraya yansıdı.

Neşe ve pozitiflikle dolu bu video, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Çiftin arasındaki sevgi bağının daim olmasını dileriz!

Neşe ve pozitiflikle dolu bu video, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Çiftin arasındaki sevgi bağının daim olmasını dileriz!

İşte o anlar👇📽️

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