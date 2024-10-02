Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın: "Ekonominin Kötü Olmasının Sebebi Türk İnsanının Acizliği"

@sokaktanalhaberi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında 26 yaşındaki bir kadın, Türk insanının tembelliğinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini iddia etti.
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Kadın, “Türk insanı çok tembel, insanlar emekliliğini kovalıyor. Bu da ekonomiyi kötüye götürüyor. Asıl sorun acizlik,” diyerek dikkat çekti.
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Kendisinin dört farklı iş yaptığını belirten kadın, babasının uluslararası lojistik firmasında çalıştığını, dans eğitmeni olduğunu ve e-ticaretle uğraştığını söyledi. Dördüncü işini paylaşmaktan kaçınan kadın, “Legal bir iş ama tıpkı OnlyFans gibi,” şeklinde konuştu.
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