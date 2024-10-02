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Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın: "Ekonominin Kötü Olmasının Sebebi Türk İnsanının Acizliği"

Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın: "Ekonominin Kötü Olmasının Sebebi Türk İnsanının Acizliği"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 11:35

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@sokaktanalhaberi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında 26 yaşındaki bir kadın, Türk insanının tembelliğinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini iddia etti.

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Kadın, “Türk insanı çok tembel, insanlar emekliliğini kovalıyor. Bu da ekonomiyi kötüye götürüyor. Asıl sorun acizlik,” diyerek dikkat çekti.

Kadın, “Türk insanı çok tembel, insanlar emekliliğini kovalıyor. Bu da ekonomiyi kötüye götürüyor. Asıl sorun acizlik,” diyerek dikkat çekti.

Kendisinin dört farklı iş yaptığını belirten kadın, babasının uluslararası lojistik firmasında çalıştığını, dans eğitmeni olduğunu ve e-ticaretle uğraştığını söyledi. Dördüncü işini paylaşmaktan kaçınan kadın, “Legal bir iş ama tıpkı OnlyFans gibi,” şeklinde konuştu.

Kendisinin dört farklı iş yaptığını belirten kadın, babasının uluslararası lojistik firmasında çalıştığını, dans eğitmeni olduğunu ve e-ticaretle uğraştığını söyledi. Dördüncü işini paylaşmaktan kaçınan kadın, “Legal bir iş ama tıpkı OnlyFans gibi,” şeklinde konuştu.

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