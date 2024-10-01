Bir Kahvecinin "Çay Soğuk" Diyen Müşterisine Uyguladığı Tarife!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çayının soğuk olduğunu söyleyen bir müşteriye kahvecinin hazırladığı özel tarif izleyenlerde şaşkınlık yarattı.
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Kahveci, çay bardağını defalarca sudan geçirip iyice ısıttıktan sonra çay kaşığını neredeyse eriyecek kadar sıcak hale getirip çayın içine koyarak servisi tamamladı.
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Bu ilginç hareket sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, bazıları kahvecinin yöntemini eleştirdi, bazıları ise kahveciye hak verdi.
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