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Bir Kahvecinin "Çay Soğuk" Diyen Müşterisine Uyguladığı Tarife!

Bir Kahvecinin "Çay Soğuk" Diyen Müşterisine Uyguladığı Tarife!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 15:28

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çayının soğuk olduğunu söyleyen bir müşteriye kahvecinin hazırladığı özel tarif izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

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Kahveci, çay bardağını defalarca sudan geçirip iyice ısıttıktan sonra çay kaşığını neredeyse eriyecek kadar sıcak hale getirip çayın içine koyarak servisi tamamladı.

Kahveci, çay bardağını defalarca sudan geçirip iyice ısıttıktan sonra çay kaşığını neredeyse eriyecek kadar sıcak hale getirip çayın içine koyarak servisi tamamladı.

Bu ilginç hareket sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, bazıları kahvecinin yöntemini eleştirdi, bazıları ise kahveciye hak verdi.

Bu ilginç hareket sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, bazıları kahvecinin yöntemini eleştirdi, bazıları ise kahveciye hak verdi.

Videonun tamamı için👇📽️

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