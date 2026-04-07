Ersay Üner Kimdir, Kaç Yaşında? Ersay Üner Neden Gözaltına Alındı?

Ersay Üner, müzik dünyasında önce aranjör ve besteci kimliğiyle devleşti. Özellikle Demet Akalın’ın 'Afedersin', 'Bebek', 'Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor' gibi unutulmaz şarkılarının arkasındaki isim oldu. 2017 yılında yayımladığı 'İki Aşık' şarkısıyla solo kariyerinde de zirveyi gördü.

Ebru Gündeş’in 'Söyleyin', 'Kızıl Mavi', Ziynet Sali'nin 'Hava Hoş' ve Sibel Tüzün'ün 'Yaz Aşkı' şarkılarına da imzasını atan Üner, Tatlım Tatlım film müziği ile de hafızalara kazındı.