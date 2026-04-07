article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ersay Üner Kimdir, Kaç Yaşında? Ersay Üner Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 10:02

Türk pop müziğinin mutfağının güçlü isimlerden biri olan Ersay Üner, imza attığı şarkılarla adından söz ettiriyor. Ebru Gündeş'ten Demet Akalın'a, Hande Yener'den Murat Boz'a pek çok ünlü isme şarkı yazan Üner'in solo projeleri de milyonlara ulaşıyor. Tatlım Tatlım, İki Aşık gibi parçalarıyla dillerden düşmeyen sanatçı magazin dünyasının da gündeminde. Peki, Ersay Üner kimdir? Neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ersay Üner Kimdir?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 tarihinde Seydişehir ilçesinde dünyaya geldi. Müzisyen bir babanın oğlu olan Üner, müzikle çok küçük yaşlarda babasının görev yaptığı belediye düğün salonunda tanıştı. Genç yaşta İstanbul'a gelerek müzik çalışmalarına başlayan sanatçı, Demet Akalın'dan Hadise'ye, Murat Boz'dan Ebru Gündeş'e pek çok ünlü isme verdiği hit şarkılarla Türkiye'nin en tanınmış besteci ve söz yazarları arasına girdi.

Ersay Üner Kaç Yaşında?

7 Ekim 1978 doğumlu olan Ersay Üner, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

Ersay Üner Aslen Nereli?

Ünlü sanatçı Konya'nın Seydişehir ilçesinde dünyaya geldi.

Ersay Üner'in Kariyer Hayatı

Ersay Üner, müzik dünyasında önce aranjör ve besteci kimliğiyle devleşti. Özellikle Demet Akalın’ın 'Afedersin', 'Bebek', 'Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor' gibi unutulmaz şarkılarının arkasındaki isim oldu. 2017 yılında yayımladığı 'İki Aşık' şarkısıyla solo kariyerinde de zirveyi gördü.  

Ebru Gündeş’in 'Söyleyin', 'Kızıl Mavi', Ziynet Sali'nin 'Hava Hoş' ve Sibel Tüzün'ün 'Yaz Aşkı' şarkılarına da imzasını atan Üner, Tatlım Tatlım film müziği ile de hafızalara kazındı.

Ersay Üner Evli mi? Özel Hayatı

Ersay Üner, uzun yıllar ünlü oyuncu Büşra Pekin ile birlikteliliği ile magazin gündeminde yer aldı. Çift bir dönem evlilik kararı da almıştı ancak 2019 yılında yollarını ayırma kararı aldılar. 

Üner, şu an evli değil ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ersay Üner Şarkıları

Albümleri

  • Nokta (2019)

  • Taverna (2024)

Single'ları

  • Yürüdüm (2015)

  • Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği) (2017)

  • Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix) (2017)

  • İki Aşık (2017)

  • Güm (2019)

  • Seni Soruyorlar (2021)

  • Gidiyorsun (2021)

  • Allı Turnam (Burcu Arı ile düet) (2021)

  • Duysun (2022)

  • Vazgeçtim (2022)

  • Yalan (2023)

  • Sevme (2024)

  • Sıktı Mı Canını (2024)

  • Büyük Oyun (Demet Akalın ile düet) (2024)

  • Almıyor Aklım (2024)

  • Üzdü (2025)

  • Bizden Olmaz (2025)

Ersay Üner Neden Gözaltına Alındı?

Ersay Üner, 7 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul merkezli yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması' kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınan isimler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın