article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Deha Bilimlier Kimdir, Kaç Yaşında? Deha Bilimlier Neden Gözaltına Alındı?

Deha Bilimlier Kimdir, Kaç Yaşında? Deha Bilimlier Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 09:42

Türkiye’nin Akademi Türkiye yarışması ile tanıdığı, ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, yıllardır solo çalışmaları ve İstanbul gece hayatındaki başarılı performanslarıyla adından söz ettiriyor. Güçlü sesi ve repertuvarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı, magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri. Peki, Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deha Bilimlier Kimdir?

Deha Bilimlier Kimdir?

Deha Bilimlier'in müziğe olan tutkusu küçük yaşlarda başladı. Asıl büyük çıkışını ise 2004 yılında katıldığı ve Türkiye’de bir hayli ilgi gören Akademi Türkiye yarışmasıyla yaptı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa sürede müzik piyasasında adından söz ettirmeye başladı.

Deha Bilimlier Kaç Yaşında?

4 Haziran 1983 doğumlu olan Deha Bilimlier, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Deha Bilimlier Aslen Nereli?

Ünlü şarkıcı Bilimlier, İzmir'de dünyaya geldi.

Deha Bilimlier'in Kariyer Hayatı

Deha Bilimlier'in Kariyer Hayatı

Deha Bilimlier’in profesyonel müzik kariyeri Akademi Türkiye yarışması sonrası yükselişe geçti. 2004 yılında katıldığı yarışmanın ardından 2008 yılında çıkardığı 'Mutasyon' adlı ilk albümüyle profesyonel müzik dünyasına merhaba dedi. Özellikle gece kulüplerindeki sahne alan müzisyen, tarzını pop ve fantezi müzik ekseninde şekillendirdi. 

Bilimlier, son yıllarda sadece albümleriyle değil, çıkardığı teklilerle (single) de listelerde yer buluyor.

Deha Bilimlier Kiminle Evli? Deha Bilimlier'in Eşi Kim?

Deha Bilimlier Kiminle Evli? Deha Bilimlier'in Eşi Kim?

Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evlidir. Mutlu bir evlilik yürüten çiftin bu birliktelikten üç çocuğu (iki kız, bir erkek) bulunmakta.

Deha Bilimlier'in Şarkıları

Deha Bilimlier'in Şarkıları

  • Mutasyon (Albüm - 2008)

  • Kalben (Single)

  • Tanrım (Single - En çok ses getiren cover çalışmalarından biri)

  • Yaka Paça (Single)

  • Nevin (Single)

Deha Bilimlier Neden Gözaltına Alındı?

Deha Bilimlier Neden Gözaltına Alındı?

Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gibi tanınmış kişiler gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın