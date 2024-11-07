"Erkeklere Psikolojik Şiddet Uygulanıyor" Diyen Kadın Tartışma Yarattı: "Evin, Araban Var mı? Diye Soruyorlar"

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'ddilanaydinn' adıyla içerik üreten kadın, ilişki sürecinde kadınların erkeklerden çok fazla şey beklediğini söyledi. Erkeklere psikolojik şiddet uygulandığını söyleyen genç kadın, 'Çocuğun evi var mı, arabası var mı?' diye soruyorlar, senin de evin, araban yok. Sen onunla denk değilsin.' dedi. İlişkilerdeki bu durumu 'cehalet' ve 'görgüsüzlük' olarak niteleyen genç kadın, 'Evi, arabası olan biri sana niye baksın.' ifadelerini kullandı. İçerik üreticisi kadının ifadeleri sosyal medyada tartışma yarattı. Erkekler, içerik üreticisinin sözlerini desteklerken, kadınlar ise hemcinslerinin iş hayatına atılmaktaki zorluklarını hatırlatarak eleştirileri 'sığ' buldu.
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TikTok'ta 'ddilanaydinn' adıyla paylaşım yapan genç kadının "Erkeklere psikolojik şiddet uygulanıyor." ifadeleri tartışmalara neden oldu.
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Kadınların ilişkiye başlamadan önce erkeklerde ev ve araba gibi maddi şeyler beklediğini söyleyen genç kadın, "Evi, arabası olan biri sana niye baksın. Sen de onunla denk değilsin." dedi.
İşte tartışmalara neden olan o video; 🎥
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