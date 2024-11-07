Görüş Bildir
Haberler
Video
Sosyolog Yine Bildiğiniz Gibi: Oğuzhan Alpdoğan Şimdi de Mahallenin Tuhafiyecisini Canlandırdı

Sosyolog Yine Bildiğiniz Gibi: Oğuzhan Alpdoğan Şimdi de Mahallenin Tuhafiyecisini Canlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 12:37

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi videolarında yaptığı nokta atışı tespitlerle hem güldürüyor hem büyük beğeni topluyor. Kullandığı ince detaylar ile her videosunda şaşkınlığa uğratmayı başaran Alpdoğan'ı 'sosyolog' olarak tanımlıyorlar bildiğiniz üzere. Videolarında belli bir kesimi ele aldığından, yarattığı tiplemeler pek çok kişiye oldukça tanıdık geliyor. Her bir karakteri izlerken mutlaka hayatımızın bir döneminde karşılaşmışız hissi yaşıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCCXI_Xo9Ng/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oğuzhan Alğdoğan şimdi de mahallenin özellikle kadınlar tarafından çok sevilen tuhafiyecisini canlandırdı.

Oğuzhan Alğdoğan şimdi de mahallenin özellikle kadınlar tarafından çok sevilen tuhafiyecisini canlandırdı.

Yine, özellikle çocukluğu 90'ların sonu 2000'lerin başına denk gelenlere oldukça tanıdık gelen tiplemesiyle beğeni topladı.

Yine, özellikle çocukluğu 90'ların sonu 2000'lerin başına denk gelenlere oldukça tanıdık gelen tiplemesiyle beğeni topladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın