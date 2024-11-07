Sosyolog Yine Bildiğiniz Gibi: Oğuzhan Alpdoğan Şimdi de Mahallenin Tuhafiyecisini Canlandırdı

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi videolarında yaptığı nokta atışı tespitlerle hem güldürüyor hem büyük beğeni topluyor. Kullandığı ince detaylar ile her videosunda şaşkınlığa uğratmayı başaran Alpdoğan'ı 'sosyolog' olarak tanımlıyorlar bildiğiniz üzere. Videolarında belli bir kesimi ele aldığından, yarattığı tiplemeler pek çok kişiye oldukça tanıdık geliyor. Her bir karakteri izlerken mutlaka hayatımızın bir döneminde karşılaşmışız hissi yaşıyoruz.